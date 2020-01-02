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«Их здоровью ничего не угрожает». МВД рассказало о сотрудниках, на которых напали в Верхнедвинске
03.01.2020 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 1 января в Витебской области задержали 18-летнего парня, который напал на милиционеров с ножом. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой манифест. Сотрудников МВД доставляли в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
— Сотрудников милиции доставляли в больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь. На сегодняшний момент их здоровью и жизни ничего не угрожает, — прокомментировал TUT.BY официальный представитель МВД Виктор Новиков.
Делом уже занимается Следственный комитет и в ближайшее время он обнародует информацию по ЧП.
Напомним, ночью в Витебской области при задержании
31 декабря на YouTube был опубликован ролик, в котором молодой человек, который представляется Глебом Т., говорит: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего,
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Утром 1 января в Витебской области задержали 18-летнего парня, который напал на милиционеров с ножом. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой...
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