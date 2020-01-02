«Их здоровью ничего не угрожает». МВД рассказало о сотрудниках, на которых напали в Верхнедвинске

Источник материала: Tut.by

Утром 1 января в Витебской области задержали 18-летнего парня, который напал на милиционеров с ножом. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой манифест. Сотрудников МВД доставляли в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Сотрудников милиции доставляли в больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь. На сегодняшний момент их здоровью и жизни ничего не угрожает, — прокомментировал TUT.BY официальный представитель МВД Виктор Новиков.

Делом уже занимается Следственный комитет и в ближайшее время он обнародует информацию по ЧП.

Напомним, ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения. Подробности инцидента были опубликованы в соцсетях: парень бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД, а при задержании оказал сопротивление. Официальных подтверждений этому нет.

31 декабря на YouTube был опубликован ролик, в котором молодой человек, который представляется Глебом Т., говорит: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». В видео он не объясняет причины своего поступка, отправляя всех в свой Telegram-канал. В его ТГ-канале опубликован многостраничный пост, в котором он объясняет свои мотивы. TUT.BY не публикует ссылки, поскольку в манифесте излагаются радикальные взгляды и предложения.