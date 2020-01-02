На улице Берута поймали подростков, которые бросали бутылки и хлам с высотки

Источник материала: Tut.by

Жильцы одной из многоэтажек по улице Берута в столице пожаловались в милицию: кто-то регулярно бросает мусор с верхних этажей. Оказалось, хулиганят школьники, сообщает издание «Минск-Новости» со ссылкой на Фрунзенское РУВД.

Периодически возле подъезда появлялись битые бутылки, какие-то брусья, а однажды хулиганы сбросили пустую канистру и банку с краской. В этот момент терпение людей лопнуло.

Как выяснила милиция, таким образом развлекались ученики расположенной рядом школы. Подростки перед друг другом якобы даже хвастались: «А ты бросал? Нет? А я вот уже два раза!».

Родителей школьников привлекли к административной ответственности, а с подростками сотрудники ИДН теперь будут проводить индивидуальную профилактическую работу.