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На улице Берута поймали подростков, которые бросали бутылки и хлам с высотки
03.01.2020 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жильцы одной из многоэтажек по улице Берута в столице пожаловались в милицию: кто-то регулярно бросает мусор с верхних этажей. Оказалось, хулиганят школьники,
Периодически возле подъезда появлялись битые бутылки, какие-то брусья, а однажды хулиганы сбросили пустую канистру и банку с краской. В этот момент терпение людей лопнуло.
Как выяснила милиция, таким образом развлекались ученики расположенной рядом школы. Подростки перед друг другом якобы даже хвастались: «А ты бросал? Нет? А я вот уже два раза!».
Родителей школьников привлекли к административной ответственности, а с подростками сотрудники ИДН теперь будут проводить индивидуальную профилактическую работу.
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Теперь наказаны и школьники, и их родители.
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