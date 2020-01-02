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На улице Берута поймали подростков, которые бросали бутылки и хлам с высотки

03.01.2020 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жильцы одной из многоэтажек по улице Берута в столице пожаловались в милицию: кто-то регулярно бросает мусор с верхних этажей. Оказалось, хулиганят школьники, сообщает издание «Минск-Новости» со ссылкой на Фрунзенское РУВД.

Периодически возле подъезда появлялись битые бутылки, какие-то брусья, а однажды хулиганы сбросили пустую канистру и банку с краской. В этот момент терпение людей лопнуло.

Как выяснила милиция, таким образом развлекались ученики расположенной рядом школы. Подростки перед друг другом якобы даже хвастались: «А ты бросал? Нет? А я вот уже два раза!».

Родителей школьников привлекли к административной ответственности, а с подростками сотрудники ИДН теперь будут проводить индивидуальную профилактическую работу.

 
Теги: Минск
 
 
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