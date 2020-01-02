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В милиции рассказали из-за чего загорелся Дед Мороз, который едва не сжег елку у «Гиппо»
03.01.2020 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В УВД
В УВД рассказали, что причиной инцидента стала пиротехника. 46-летний мужчина с восьмилетним сыном запустили петарду, которая отлетела в фигуру сказочного персонажа, — и она загорелась.
Милиционеры проводят проверку, в результате которой будет дана правовая оценка действиям гомельчанина и его сына.
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Напомним, 2 января, около 18.00, на площадке возле гипермаркета «Гиппо» воспламенилась скульптура Деда Мороза.
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