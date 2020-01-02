В милиции рассказали из-за чего загорелся Дед Мороз, который едва не сжег елку у «Гиппо»

Источник материала: Tut.by

В УВД рассказали , из-за чего едва не сгорела новогодняя елка на Речицком проспекте в Гомеле.





Напомним , 2 января, около 18.00, на площадке возле гипермаркета «Гиппо» воспламенилась скульптура Деда Мороза. Только случайно пламя не перекинулось на елку.

В УВД рассказали, что причиной инцидента стала пиротехника. 46-летний мужчина с восьмилетним сыном запустили петарду, которая отлетела в фигуру сказочного персонажа, — и она загорелась.

Милиционеры проводят проверку, в результате которой будет дана правовая оценка действиям гомельчанина и его сына.