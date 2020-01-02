ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В милиции рассказали из-за чего загорелся Дед Мороз, который едва не сжег елку у «Гиппо»

03.01.2020 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В УВД рассказали, из-за чего едва не сгорела новогодняя елка на Речицком проспекте в Гомеле.


Напомним, 2 января, около 18.00, на площадке возле гипермаркета «Гиппо» воспламенилась скульптура Деда Мороза. Только случайно пламя не перекинулось на елку.

В УВД рассказали, что причиной инцидента стала пиротехника. 46-летний мужчина с восьмилетним сыном запустили петарду, которая отлетела в фигуру сказочного персонажа, — и она загорелась.

Милиционеры проводят проверку, в результате которой будет дана правовая оценка действиям гомельчанина и его сына.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, 2 января, около 18.00, на площадке возле гипермаркета «Гиппо» воспламенилась скульптура Деда Мороза.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Их здоровью ничего не угрожает». МВД рассказало о сотрудниках, на которых напали в Верхнедвинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика