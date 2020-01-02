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Молодые специалисты Кировщины на Потемкинском балу

03.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Бал для молодых специалистов Могилевской области состоялся на базе ГУК «Исторический музей г.Кричева» 27 декабря.

Молодые специалисты Кировщины на Потемкинском балу

Кировский район на Потемкинском балу представляли Константин Зорин из Жиличского сельхозколледжа и Мария Дударенко из ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского». По их отзывам, мероприятие оставило самые яркие впечатления.


Молодые специалисты Кировщины на Потемкинском балу

Молодых специалистов встречали исторические персонажи XVIII века: хозяин дворца князь Потемкин и Екатерина II, в роли которых выступили местные самодеятельные артисты. 


Молодые специалисты Кировщины на Потемкинском балу


Молодые специалисты Кировщины на Потемкинском балу

Участники встречи  совершили экскурсию по музею, коллекция которого насчитывает свыше 15 тыс. экспонатов,  участвовали в мастер-классе «Танцуем Венский вальс». В этот день в интерьерных залах Дворца Потемкина развернули свою деятельность салоны: музыкальный – «Золотой век Екатерины II», игровой – «Дворцовые забавы», литературный – «В мире произведений» и чайный – «Чайная вечеря», в которых гости получили уникальную возможность насладиться классической и симфонической музыкой, поиграть в салонные игры XVIII века, а также отведать настоящий «потемкинский» чай. Кульминацией мероприятия стала бальная программа. В парадном зале дворца под звуки классической музыки в танце закружились нарядные пары.


Молодые специалисты Кировщины на Потемкинском балу

 
 
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Бал для молодых специалистов Могилевской области состоялся на базе ГУК «Исторический музей г.Кричева» 27 декабря. Кировский район на Потемкинском балу...
 
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