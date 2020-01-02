Молодые специалисты Кировщины на Потемкинском балу

Источник материала: Кировец

Бал для молодых специалистов Могилевской области состоялся на базе ГУК «Исторический музей г.Кричева» 27 декабря.





Кировский район на Потемкинском балу представляли Константин Зорин из Жиличского сельхозколледжа и Мария Дударенко из ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского». По их отзывам, мероприятие оставило самые яркие впечатления.







Молодых специалистов встречали исторические персонажи XVIII века: хозяин дворца князь Потемкин и Екатерина II, в роли которых выступили местные самодеятельные артисты.













Участники встречи совершили экскурсию по музею, коллекция которого насчитывает свыше 15 тыс. экспонатов, участвовали в мастер-классе «Танцуем Венский вальс». В этот день в интерьерных залах Дворца Потемкина развернули свою деятельность салоны: музыкальный – «Золотой век Екатерины II», игровой – «Дворцовые забавы», литературный – «В мире произведений» и чайный – «Чайная вечеря», в которых гости получили уникальную возможность насладиться классической и симфонической музыкой, поиграть в салонные игры XVIII века, а также отведать настоящий «потемкинский» чай. Кульминацией мероприятия стала бальная программа. В парадном зале дворца под звуки классической музыки в танце закружились нарядные пары.





