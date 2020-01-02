В Дзержинске вынесли приговор компании: они похитили человека, заставили рыть могилу и требовали деньги

Источник материала: Tut.by

Суд Дзержинского района поставил точку в уголовном деле о похищении человека, которого вывезли в лес и вымогали деньги.

Как указано в приговоре суда, ночью 26 апреля компания их трех человек (26-летнего мужчины, 20-летней девушки и 16-летнего юноши) в полночь подъехала к дому знакомого, 29-летнего односельчанина. Его выманили на улицу под предлогом поговорить, требовали 150 долларов, а потом усадили в «жигули» и повезли в лес.

Там потерпевшему вручили лопату и заставили рыть себе могилу. Мужчина отказался, тогда девушка ударила его железной частью инструмента, а затем компания сбросила похищенного в яму и по очереди каждый присыпал того землей, угрожая убийством и требуя 600 долларов. Все это продолжалось три часа. Как сообщали в СК, лишь после согласия заплатить мужчину привезли в багажнике обратно в деревню.

Как выяснилось во время расследования, двое фигурантов причастны и к кражам. А один из них еще и уклонялся от ранее назначенного наказания.

С учетом амнистии окончательно главному фигуранту назначено 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, подростку — 3,5 года в воспитательной колонии, девушке — 2,5 года в колонии общего режима.