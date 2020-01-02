Поделиться теплом

Источник материала: Чырвоны прамень

В предпоследний день уходящего года ребята из дома семейного типа по улице Минской в райцентре принимали подарки и поздравления от руководства района. С наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников учреждения приехали поздравить председатель Чашникского райисполкома Л. В. Плешко, председатель райсовета депутатов А. Д. Косов, заместитель председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко, военный комиссар Чашникского района И. И. Полубинский, начальник районного отдела по образованию А. В. Дирко.





Пожелания всего наилучшего в новом году, успехов в учебе, творчестве и во всех начинаниях адресовались детям. В легкой, непринужденной обстановке ребята поведали о своих увлечениях, продемонстрировали даже навыки игры на фортепиано. Хозяйка семейного очага Наталья Дмитриевна Тельпук и приемная мама по совместительству рассказала о детях, их досуге, наградах, заслугах и достижениях.

А ребята поделились впечатлениями и от двухдневной поездки на главную ёлку страны, и от посещения театрализованного представления во Дворце Республики. Особенно впечатлила воспитанников детского дома семейного типа встреча с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Ребята сидели в первом ряду и слушали речь Президента с волнением и трепетом. Ведь не каждый удостаивается такой чести – представлять свой район на главной ёлке страны.

«В первый день мы ходили в цирк. Было интересно и весело. Но событий следующего дня мы все ждали с большим нетерпением. Ведь мы впервые присутствовали на встрече с Президентом Республики Беларусь, – делится впечатлениями девятиклассница Виктория. – Это было очень волнительно, ответственно и почётно».

На новогодние праздники семья не в полном составе. Ангелина сейчас в Италии, так что и во Дворец Республики ездили вчетвером. Каждый получил на память уникальную коробку с елочными игрушками, сладкий подарок и символ года – мягкую игрушку, очаровательную мышку.

К Новому году у ребят уже полно подарков под елкой. Буквально накануне приезжали представители завода керамзитового гравия, отделов Департамента охраны, Следственного комитета, Лукомльской ГРЭС, средней школы №2 г. Новолукомля, ЧПУП «Метрасалес» с такой же приятной миссией. Внесли свой вклад и бумажная фабрика «Красная Звезда», и ЦБУ№222 филиала 215 ОАО «АСБ Беларусбанк». Самодеятельные артисты городского Дома культуры представили новогодний спектакль, районный центр детей и молодежи предоставил пригласительные билеты на новогодний мюзикл, подготовленный учащимися и педагогами учреждения.

В детском доме семейного типа по улице Минской в Чашниках всех всегда встречают радушно и гостеприимно.

Наталия ШИРКО.