«Даже глоток пива формально является поводом для штрафа». Что белорусы предлагают изменить в КоАП

Источник материала: Tut.by

Власти ждут предложений по изменению Кодекса об административных правонарушениях. Обсуждение идет на правовом форуме до 24 января. Посмотрели, что белорусы хотят изменить в КоАП.





Строительство

Галина:

«Я бы хотела, чтобы внесли смягчающие изменения в статью 21.12 (самовольное строительство) по крайней мере в отношении физических лиц. Сейчас даже чтобы поставить элементарный навес для дров, надо брать разрешение в сельсовете, а потому еще в ехать в райисполком согласовывать „проект“ с архитектором. Это все занимает минимум пару месяцев и требует пару рабочих дней. А в хозяйстве иногда надо быстро что-то добавлять, достраивать, часто абсолютно незначительное и без нарушений норм. Итого у нас каждое подворье — кандидат на штраф, не нарушать очень трудно. Я бы давала штраф только в том случае, если нарушены действительно нормы планировки и расположения на участках объектов: без отступа от соседнего дома или от границы участка. Если же только отсутствует согласование — штраф не давать».

Граффити

Александр:

«Хотелось ­бы усовершенствова­ть вопросы по административно­й ответственности несовершеннолет­них за граффити и соразмерно наказывать. Если это мелкое хулиганство, не ставить это на одну ступеньку вместе с кражей или дракой и т.д. Я считаю, что граффити, если не нанесен имущественный вред или потери, не должны наказываться на ряду с другими правонарушениям­и, а мягче в связи с незначительностью. И не ставить детей на учет в милиции».

Арест на сутки

Роман Кузьменков:

«Хочу затронуть целесообразност­ь такого вида административно­го взыскания как административны­й арест. Вместо постоянного нахождения на территории ИВС граждан можно было бы отправлять на общественные работы. (…) Получая приговором суда штраф или административны­й арест, человек, скорее всего, не сможет погасить его, плюс в последнем случае идет речь про оплату того, чем кормят в ИВС. Даже Советы не могли себе позволить такого, чтобы граждане не работали. Данный вид административно­го взыскания абсурден как с точки зрения экономики, так и так называемой социальной справедливости».

Алкоголь



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сергей Василеьвич:

«Самое распространенно­е административное правонарушение — это употребление спиртных напитков и пива в общественных местах. Может где-то реально «перегнули палку» в этом вопросе? Есть ответственность за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, алкогольное опьянение усугубляет ответственность­, и т.д. Зачем штрафовать за сам факт распития? Пусть будет минимальный предел, после которого наступает ответственность­, например, до 1,2 промилле употреблять можно без последствий. (…) Антисоциальное поведение и правонарушения совершаются не после выпитой бутылки пива, а от чрезмерного количества алкоголя в крови правонарушителя­. Если человек выпил 1−2 бутылки пива и спокойно пошел домой, ни к кому не приставая — кому он может навредить?

Вадим Будкевич:

«Необходимо четко прописать норму алкогольного опьянения при которой граждане имеют право находится в общественный местах и не превышение этой нормы не будет являться административны­м правонарушением­. На сегодняшний день даже глоток пива формально является поводом для возбуждения административно­го процесса. Даже к водителям транспортных средств ответственность наступает при достижении минимального порога в 0.3 промилле. Для пешеходов такого минимального порога нет».

ПДД



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Иван:

«Предложение: уменьшить нештрафуемое превышение скорости в населенном пункте с 10 км/ч до 3 км/ч. В настоящее время согласно п. 1 и п. 5 ст. 18.13 (Превышение скорости движения) существует нештрафуемое превышение +10 км/ч. Если для движения вне населенных пунктов это может быть оправдано, то в населенных пунктах — зачастую нет. Например, в населенном пункте при ограничении скорости в жилой зоне 20 км/ч фактически без опасения быть привлеченным к ответственности можно передвигаться со скоростью почти 30 км/ч, т.е. на 50% выше разрешенной. Если скорость ограничена 40 км/ч, то это почти 50 км/ч или (25% от разрешенной)».

«Предложение: Расширить перечень технических средств для фиксации нарушений остановки или стоянки транспортных средств. В настоящее время за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств возможно привлечение непосредственно виновника правонарушения либо владельца, если нарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. При этом требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам достаточно жесткие. Считаю, что использование специальных технических средств, работающих, к тому же, в автоматическом режиме, для регистрации нарушения правил остановки или стоянки не оправдано и не всегда осуществимо. Но из-за этой нормы обычные фотографии таких нарушений (автомобилей, стоящих на газонах, заехавших «в подъезд» и т.п.), сделанные на фотоаппарат, смартфон или подобное устройство (причем, неважно кто сделал данную фотографию: сотрудник ГАИ, других служб или обычный гражданин), не имеют никакой юридической силы».

Алексей Радюк:

«Предлагаю увеличить размер штрафа за нарушение ПДД, в частности, за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств (ст. 18.22 КоАП). Существующие штрафы никак не пугают многих водителей. Самое страшное — приезд эвакуатора, потому что человек потеряет несколько часов и заплатит рублей 150. А за повторное нарушение 18.22 — только 2 БВ».

Домашние животные

Екатерина:

«Надо ужесточить ответственность владельцев собак. Из административно­й перенести в уголовную, если причинен вред жизни и здоровью человека. Особенно ребенку. Давно пора наказывать нерадивых собаководов и выгуливать их самих в наморднике и на поводке. Или хотя бы увеличить штраф за такие деяния их питомцев до 50 базовых величин с правом отстрела таких собак. Относится только к тем, кто не соблюдает правила безопасности при содержании своих питомцев — не ко всем, естественно».

Как хотят изменить КоАП

Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал «палочно-галочную систему» привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. Президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.

Своим мнением по изменению КоАП поделились заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс и председатель Верховного суда Валентин Сукало . Пока предлагаемые корректировки выглядят так:

выделить в отдельную группу нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации;

все административные правонарушения надо разделить на категории по степени общественной опасности и правовым последствиям;

сократить отдельные органы, которые могут выносить административные взыскания;

сделать в санкциях возможность предупреждения в качестве административного взыскания.

Оставить свои предложения по изменению КоАП можно до 24 января 2020 года в специальной теме на правовом форуме на почтовый адрес НЦПИ . Также можно отправить предложения по почте opros@ncpi.gov.by.