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«Даже глоток пива формально является поводом для штрафа». Что белорусы предлагают изменить в КоАП
03.01.2020 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти ждут предложений по изменению Кодекса об административных правонарушениях. Обсуждение идет на
Строительство
Галина:
«Я бы хотела, чтобы внесли смягчающие изменения в статью 21.12 (самовольное строительство) по крайней мере в отношении физических лиц. Сейчас даже чтобы поставить элементарный навес для дров, надо брать разрешение в сельсовете, а потому еще в ехать в райисполком согласовывать „проект“ с архитектором. Это все занимает минимум пару месяцев и требует пару рабочих дней. А в хозяйстве иногда надо быстро что-то добавлять, достраивать, часто абсолютно незначительное и без нарушений норм. Итого у нас каждое подворье — кандидат на штраф, не нарушать очень трудно. Я бы давала штраф только в том случае, если нарушены действительно нормы планировки и расположения на участках объектов: без отступа от соседнего дома или от границы участка. Если же только отсутствует согласование — штраф не давать».
Граффити
Александр:
«Хотелось бы усовершенствовать вопросы по административной ответственности несовершеннолетних за граффити и соразмерно наказывать. Если это мелкое хулиганство, не ставить это на одну ступеньку вместе с кражей или дракой и т.д. Я считаю, что граффити, если не нанесен имущественный вред или потери, не должны наказываться на ряду с другими правонарушениями, а мягче в связи с незначительностью. И не ставить детей на учет в милиции».
Арест на сутки
Роман Кузьменков:
«Хочу затронуть целесообразность такого вида административного взыскания как административный арест. Вместо постоянного нахождения на территории ИВС граждан можно было бы отправлять на общественные работы. (…) Получая приговором суда штраф или административный арест, человек, скорее всего, не сможет погасить его, плюс в последнем случае идет речь про оплату того, чем кормят в ИВС. Даже Советы не могли себе позволить такого, чтобы граждане не работали. Данный вид административного взыскания абсурден как с точки зрения экономики, так и так называемой социальной справедливости».
Алкоголь
Сергей Василеьвич:
«Самое распространенное административное правонарушение — это употребление спиртных напитков и пива в общественных местах. Может где-то реально «перегнули палку» в этом вопросе? Есть ответственность за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, алкогольное опьянение усугубляет ответственность, и т.д. Зачем штрафовать за сам факт распития? Пусть будет минимальный предел, после которого наступает ответственность, например, до 1,2 промилле употреблять можно без последствий. (…) Антисоциальное поведение и правонарушения совершаются не после выпитой бутылки пива, а от чрезмерного количества алкоголя в крови правонарушителя. Если человек выпил 1−2 бутылки пива и спокойно пошел домой, ни к кому не приставая — кому он может навредить?
Вадим Будкевич:
«Необходимо четко прописать норму алкогольного опьянения при которой граждане имеют право находится в общественный местах и не превышение этой нормы не будет являться административным правонарушением. На сегодняшний день даже глоток пива формально является поводом для возбуждения административного процесса. Даже к водителям транспортных средств ответственность наступает при достижении минимального порога в 0.3 промилле. Для пешеходов такого минимального порога нет».
ПДД
Иван:
«Предложение: уменьшить нештрафуемое превышение скорости в населенном пункте с 10 км/ч до 3 км/ч. В настоящее время согласно п. 1 и п. 5 ст. 18.13 (Превышение скорости движения) существует нештрафуемое превышение +10 км/ч. Если для движения вне населенных пунктов это может быть оправдано, то в населенных пунктах — зачастую нет. Например, в населенном пункте при ограничении скорости в жилой зоне 20 км/ч фактически без опасения быть привлеченным к ответственности можно передвигаться со скоростью почти 30 км/ч, т.е. на 50% выше разрешенной. Если скорость ограничена 40 км/ч, то это почти 50 км/ч или (25% от разрешенной)».
«Предложение: Расширить перечень технических средств для фиксации нарушений остановки или стоянки транспортных средств. В настоящее время за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств возможно привлечение непосредственно виновника правонарушения либо владельца, если нарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. При этом требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам достаточно жесткие. Считаю, что использование специальных технических средств, работающих, к тому же, в автоматическом режиме, для регистрации нарушения правил остановки или стоянки не оправдано и не всегда осуществимо. Но из-за этой нормы обычные фотографии таких нарушений (автомобилей, стоящих на газонах, заехавших «в подъезд» и т.п.), сделанные на фотоаппарат, смартфон или подобное устройство (причем, неважно кто сделал данную фотографию: сотрудник ГАИ, других служб или обычный гражданин), не имеют никакой юридической силы».
Алексей Радюк:
«Предлагаю увеличить размер штрафа за нарушение ПДД, в частности, за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств (ст. 18.22 КоАП). Существующие штрафы никак не пугают многих водителей. Самое страшное — приезд эвакуатора, потому что человек потеряет несколько часов и заплатит рублей 150. А за повторное нарушение 18.22 — только 2 БВ».
Домашние животные
Екатерина:
«Надо ужесточить ответственность владельцев собак. Из административной перенести в уголовную, если причинен вред жизни и здоровью человека. Особенно ребенку. Давно пора наказывать нерадивых собаководов и выгуливать их самих в наморднике и на поводке. Или хотя бы увеличить штраф за такие деяния их питомцев до 50 базовых величин с правом отстрела таких собак. Относится только к тем, кто не соблюдает правила безопасности при содержании своих питомцев — не ко всем, естественно».
Как хотят изменить КоАП
Напомним, Александр Лукашенко
За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. Президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.
Своим мнением по изменению КоАП поделились заместитель главы Администрации президента
Оставить свои предложения по изменению КоАП можно до 24 января 2020 года в
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Власти ждут предложений по изменению Кодекса об административных правонарушениях. Обсуждение идет на правовом форуме до 24 января. Посмотрели, что белорусы хотят...
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