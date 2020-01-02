ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах спасатели помогли щенку выбраться из канализационного колодца

03.01.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 1 января жители Барановичей обратились к спасателям: у них на глазах в яму рядом с канализационным кольцом упал щенок. Помочь ему самостоятельно не удалось, сообщает intex-press.by.


Люди видели, как по берегу Жлобинского озера бежала овчарка с двумя щенками. Один из них упал в щель рядом с канализационным кольцом. Это увидели жильцы дома № 3 на улице Парковой. Они попытались сами достать щенка, но не смогли.

Тогда горожане позвонили диспетчеру МЧС и попросили помочь. Спасатели приехали на место происшествия через 10−15 минут.


«Ребята опустили в люк складную лестницу, один из спасателей спустился по ней и достал щенка, — рассказала Intex-press жительница улицы Парковой. — Мы боялись, что мама-овчарка не подпустит сотрудников МЧС к люку, но она сама отошла и смотрела, как достают щенка».

После того, как животное спасли, овчарка несколько раз подбегала к спасателям и терлась о ноги — по-своему благодарила людей. Потом собака со щенками убежала в сторону частных домов.

После спасательной операции сотрудники МЧС с помощью нескольких ломов установили кольцо канализационного люка на место — закрыли опасную щель-ловушку.


«Почему службы, ответственные за колодец, не следят за его состоянием? — задаются вопросом жильцы ближайших домов. — В эту щель может попасть не только животное, но и ребенок! Почему сотрудники МЧС вынуждены выполнять работы других служб? Эта щель образовалась еще летом, когда кольцо сдвинул трактор при покосе травы».

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случившееся вовремя заметили местные жители и вызвали МЧС.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске ищут 17-летнюю девушку: ушла на учебу еще 30 декабря и пропала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика