В Барановичах спасатели помогли щенку выбраться из канализационного колодца

Источник материала: Tut.by

Утром 1 января жители Барановичей обратились к спасателям: у них на глазах в яму рядом с канализационным кольцом упал щенок. Помочь ему самостоятельно не удалось, сообщает intex-press.by.





Люди видели, как по берегу Жлобинского озера бежала овчарка с двумя щенками. Один из них упал в щель рядом с канализационным кольцом. Это увидели жильцы дома № 3 на улице Парковой. Они попытались сами достать щенка, но не смогли.

Тогда горожане позвонили диспетчеру МЧС и попросили помочь. Спасатели приехали на место происшествия через 10−15 минут.





«Ребята опустили в люк складную лестницу, один из спасателей спустился по ней и достал щенка, — рассказала Intex-press жительница улицы Парковой. — Мы боялись, что мама-овчарка не подпустит сотрудников МЧС к люку, но она сама отошла и смотрела, как достают щенка».

После того, как животное спасли, овчарка несколько раз подбегала к спасателям и терлась о ноги — по-своему благодарила людей. Потом собака со щенками убежала в сторону частных домов.

После спасательной операции сотрудники МЧС с помощью нескольких ломов установили кольцо канализационного люка на место — закрыли опасную щель-ловушку.





«Почему службы, ответственные за колодец, не следят за его состоянием? — задаются вопросом жильцы ближайших домов. — В эту щель может попасть не только животное, но и ребенок! Почему сотрудники МЧС вынуждены выполнять работы других служб? Эта щель образовалась еще летом, когда кольцо сдвинул трактор при покосе травы».