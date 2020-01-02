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В Барановичах спасатели помогли щенку выбраться из канализационного колодца
03.01.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 1 января жители Барановичей обратились к спасателям: у них на глазах в яму рядом с канализационным кольцом упал щенок. Помочь ему самостоятельно не удалось,
Люди видели, как по берегу Жлобинского озера бежала овчарка с двумя щенками. Один из них упал в щель рядом с канализационным кольцом. Это увидели жильцы дома № 3 на улице Парковой. Они попытались сами достать щенка, но не смогли.
Тогда горожане позвонили диспетчеру МЧС и попросили помочь. Спасатели приехали на место происшествия через 10−15 минут.
«Ребята опустили в люк складную лестницу, один из спасателей спустился по ней и достал щенка, — рассказала Intex-press жительница улицы Парковой. — Мы боялись, что мама-овчарка не подпустит сотрудников МЧС к люку, но она сама отошла и смотрела, как достают щенка».
После того, как животное спасли, овчарка несколько раз подбегала к спасателям и терлась о ноги — по-своему благодарила людей. Потом собака со щенками убежала в сторону частных домов.
После спасательной операции сотрудники МЧС с помощью нескольких ломов установили кольцо канализационного люка на место — закрыли опасную щель-ловушку.
«Почему службы, ответственные за колодец, не следят за его состоянием? — задаются вопросом жильцы ближайших домов. — В эту щель может попасть не только животное, но и ребенок! Почему сотрудники МЧС вынуждены выполнять работы других служб? Эта щель образовалась еще летом, когда кольцо сдвинул трактор при покосе травы».
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Случившееся вовремя заметили местные жители и вызвали МЧС.
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