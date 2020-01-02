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Мужчины украли коляску для двойняшек, чтобы возить в ней стеклотару
03.01.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске нашли мужчин, которые украли коляску для двойняшек — ее переоборудовали, чтобы возить стеклотару. Об этом
О пропаже коляски для двойняшек, которая стоит больше 700 рублей, в милицию сообщила минчанка. Чтобы выйти на прогулку с детьми, она сначала вынесла к подъезду шасси от коляски, а потом вернулась в квартиру за люльками для малышей. Через пару минут коляски уже не было на месте.
Оказалось, что ее унесли неработающие, ранее судимые минчане (им 62 и 60 лет). Мужчины пояснили милиции, как использовали коляску. Ее переоборудовали в тачку, чтобы возить стеклотару в пункт приема. Задержали мужчин с «модернизированной версией» коляски как раз возле одного из таких пунктов.
Материалы проверки передали в Первомайский (Минска) РОСК Республики Беларусь — там действиям минчан дадут правовую оценку.
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О пропаже коляски для двойняшек, которая стоит больше 700 рублей, в милицию сообщила минчанка. Чтобы выйти на прогулку с детьми, она сначала вынесла к подъезду шасси...
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