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Мужчины украли коляску для двойняшек, чтобы возить в ней стеклотару

03.01.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске нашли мужчин, которые украли коляску для двойняшек — ее переоборудовали, чтобы возить стеклотару. Об этом сообщает милиция.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

О пропаже коляски для двойняшек, которая стоит больше 700 рублей, в милицию сообщила минчанка. Чтобы выйти на прогулку с детьми, она сначала вынесла к подъезду шасси от коляски, а потом вернулась в квартиру за люльками для малышей. Через пару минут коляски уже не было на месте.

Оказалось, что ее унесли неработающие, ранее судимые минчане (им 62 и 60 лет). Мужчины пояснили милиции, как использовали коляску. Ее переоборудовали в тачку, чтобы возить стеклотару в пункт приема. Задержали мужчин с «модернизированной версией» коляски как раз возле одного из таких пунктов.

Материалы проверки передали в Первомайский (Минска) РОСК Республики Беларусь — там действиям минчан дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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О пропаже коляски для двойняшек, которая стоит больше 700 рублей, в милицию сообщила минчанка. Чтобы выйти на прогулку с детьми, она сначала вынесла к подъезду шасси...
 
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