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В Минске ищут 17-летнюю девушку: ушла на учебу еще 30 декабря и пропала

03.01.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает в столице 17-летнюю Елену Лавкову, которая еще 30 декабря ушла на учебу и до сих пор не вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

В понедельник, 30 декабря, минчанка примерно в 8 часов утра ушла на учебу и до сих пор не вернулась. Известно, что раньше девушка неоднократно уходила из дома.


Фото: пресс-служба МВД

Приметы: на вид 17−18 лет, рост 160−174 см, плотного телосложения, волосы темные. Была одета: черный пуховик длиной до бедер, темно-синее платье, черные ботинки, при себе имела белый рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят обращаться в милицию по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67 или на общий 102.

 
 
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