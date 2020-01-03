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Поздравление работников банковских учреждений и финансовой сферы района с профессиональным праздником

04.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Поздравление работников банковских учреждений и финансовой сферы района с профессиональным праздником

Уважаемые работники банковских учреждений и финансовой сферы района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Обеспечивая надежное функционирование платежной системы, оказывая кредитную поддержку, вы вносите весомый вклад в финансово­-хозяйственную деятельность организаций района, материальное благосостояние каждого жителя.

В наступившем году вам предстоит продолжить работу по обеспечению устойчивого роста уровня жизни населения, повышению эффективности реального сектора экономики.

Уверены, что успешно решить поставленные задачи вам вполне по силам. Мобилизуя накопленный опыт, сохраняя и приумножая традиции, необходимо приложить все усилия для дальнейшего наращивания ресурсного потенциала, расширения спектра предоставляемых услуг.

Здоровья вам, счастья и финансового благополучия!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники банковских учреждений и финансовой сферы района! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Обеспечивая надежное...
 
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