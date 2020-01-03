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Автобус № 196 из Малиновки станет скоростным
04.01.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Автобус № 196 «ДС Малиновка-4 — С. Ковалевской» станет скоростным, некоторые его остановки отменили. Об этом
С 13 января в работу автобусов № 196 внесут изменения, им присвоят статус скоростных.
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Автобус № 196 «ДС Малиновка-4 - С. Ковалевской» станет скоростным, некоторые его остановки отменили.
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