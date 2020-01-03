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В гомельском ТЦ «Мандарин Плаза» сегодня снова будет свет. В дело вмешался губернатор области

04.01.2020 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 4 января, начнется подача электроэнергии в обесточенный и закрытый накануне крупнейший в Гомеле торговый центр «Мандарин Плаза», сообщили TUT.BY представители завода «Сантэкс», с которым у торгового центра был договор об обеспечении электропитанием.


Фото: Елена Бычкова

— Есть договоренность с «Евроторгом» и «Белинвестплазой» по оплате всех долгов. Работа по подключению объекта уже идет. Это технически требует какого-то времени, но, думаем, что до 15.00 в торговом центре будет электричество, — рассказал TUT.BY директор завода «Сантекс» Валерий Малец.

Напомним, 3 января торговый центр «Мандарин Плаза» неожиданно закрылся. Причина — отсутствие электричества из-за задолженности по оплате электроэнергии.

Началось все еще весной 2018-го, когда представители «Энергосбыта» выявили факт недоучета потребленной торговым центром электроэнергии. Задолженность, как выяснилось, возникла из-за неправильного подключения приборов учета. Так как «Мандарин Плаза» построен на площадях бывшего завода эмальпосуды, то снабжается электроэнергией через расположенный рядом завод «Сантэкс» и между ним и ООО «Белинвестплаза» в 2015 году был заключен договор об обеспечении электропитанием. Долг около 1,2 млн рублей руководство «Белинвестплазы» признало и даже большую часть его погасило. Непогашенной оставалась сумма «старой» задолженности — 299 тысяч рублей и новый долг в 160 тысяч. Дирекция завода «Сантэкс» не раз обращалась к руководству «Белинвестплазы» с напоминанием выполнить условия договора и решение суда. Наконец терпению «Сантэкса» пришел конец — и завод обесточил торговый центр.

4 января в дело вмешался губернатор Гомельской области Геннадий Соловей — и стороны пришли к консенсусу. Известно, что в деле разбирается Следственный комитет, но получить комментарий у представителя УСК по Гомельской области 4 января TUT.BY не удалось.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня, 4 января, начнется подача электроэнергии в обесточенный и закрытый накануне крупнейший в Гомеле торговый центр «Мандарин Плаза».
 
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