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В Могилеве милиция и гимназия хотят создать вместе профильный юридический класс. Как это будет
04.01.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Профильный юридический класс хотят создать в 2020 году в Могилеве гимназия № 3 и УВД. Учиться в нем будут только парни. Презентация проекта пройдет в гимназии 18 января,
Профильное обучение будет начинаться с 8-го класса. Попасть в класс могут только те, у кого годовые отметки за 7-й класс не ниже 6 баллов, кто не состоит на учете в ИДН и не имеет серьезных заболеваний.
Обещают, что во время учебы школьники будут общаться с оперативниками уголовного розыска, наркоконтроля и службы по борьбе с экономическими преступлениями, инспекторами ГАИ и бойцами ОМОНа.
О других подробностях и порядке зачисления в профильный класс расскажут на презентации 18 января директор гимназии и начальник отдела кадров УВД. Выступят и курсанты Могилевского института МВД — они поделятся впечатлениями об учебе в милицейском вузе.
Начало — в 10.00 в гимназии № 3.
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В класс будут отбирать по определенным критериям. И только мальчиков.
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