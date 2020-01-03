В Могилеве милиция и гимназия хотят создать вместе профильный юридический класс. Как это будет

Источник материала: Tut.by

Профильный юридический класс хотят создать в 2020 году в Могилеве гимназия № 3 и УВД. Учиться в нем будут только парни. Презентация проекта пройдет в гимназии 18 января, сообщает милиция.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Профильное обучение будет начинаться с 8-го класса. Попасть в класс могут только те, у кого годовые отметки за 7-й класс не ниже 6 баллов, кто не состоит на учете в ИДН и не имеет серьезных заболеваний.

Обещают, что во время учебы школьники будут общаться с оперативниками уголовного розыска, наркоконтроля и службы по борьбе с экономическими преступлениями, инспекторами ГАИ и бойцами ОМОНа.

О других подробностях и порядке зачисления в профильный класс расскажут на презентации 18 января директор гимназии и начальник отдела кадров УВД. Выступят и курсанты Могилевского института МВД — они поделятся впечатлениями об учебе в милицейском вузе.

Начало — в 10.00 в гимназии № 3.