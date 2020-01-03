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Продолжается акция «Наши дети». Осиповчане на областном благотворительном празднике

04.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В хороводе добра

Благотворительная акция, стартовавшая 9 декабря, продолжается. Путешествие в новогоднюю сказку и хорошее настроение подарили детям на областном благотворительном празднике с участием председателя облисполкома Леонида Зайца.

Продолжается акция «Наши дети». Осиповчане на областном благотворительном празднике

Во Дворце культуры области собралось 600 детей со всей Могилевщины, в их числе 22 представителя нашего района — отличники учебы, победители районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, активисты общественных объединений БРПО и БРСМ. Гостей ожидало увлекательное представление со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также музыкальная новогодняя сказка «Волшебный переплет». Ребята получили не только сладкие подарки, но и вкусный торт от компании «Домочай».

Накануне праздника встречали гостей и воспитанники домов семейного типа. Например, в  семье Шамак побывали заместитель директора филиала Белгосстраха по Могилевской области Дмитрий Неменков и директор представительства Белгосстраха по Осиповичскому району Светлана Дашковская. Семеро ребят, живущих в этом теплом доме, получили постельное белье, игрушки, сладости и фрукты, а сами порадовали гостей концертной программой, которую подготовили специально к Новому году.

В предпоследний день уходящего года 9 маленьких пациентов педиатрического отделения также стали участниками новогоднего представления. Чтобы поднять настроение мальчишкам и девчонкам, которые вместо привычных детских садов и школ попали в больничные палаты, коллектив центра творчества детей и молодежи подарил ребятам новогодний праздник. Как на любом утреннике, дети водили хороводы, играли, пели и вместе с родителями загадывали желания, которые обязательно исполнятся, ведь они были озвучены самому Деду Морозу. Кстати, чтобы атмосферу приблизить к праздничной, воспитанники ЦТДиМ украсили детское отделение рисунками и поделками, выполненными кружковцами.

А в спецшколе-интернате перед Новым годом побывали гости из 263 базы хранения, ремонта и утилизации средств связи. В коллективе были собраны денежные средства, на которые закупили и передали в детское учреждение предметы мебели и электроприборы. В организации рассказали, что благотворительная деятельность будет продолжена. Каждый человек, независимо от возраста и социального положения, должен чувствовать, что он не одинок и всегда найдутся люди, которые поддержат.

 
 
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В хороводе добра Благотворительная акция, стартовавшая 9 декабря, продолжается. Путешествие в новогоднюю сказку и хорошее настроение подарили детям на областном...
 
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