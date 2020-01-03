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В Гродно в квартире пятиэтажки нашли три трупа: мужчины, женщины и их сына

04.01.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страшная находка в Гродно вечером 3 января: жильцы дома на улице Пушкина вызвали милицию, почувствовав на лестничной площадке трупный запах, дверь одной из квартир вскрыли — и нашли там три тела в стадии разложения.


В квартире умерла семья: пожилые мужчина, женщина и их сын. TUT.BY утром 4 января обратился за официальным комментарием в СК, но его пока не было.

Рассказываем, что известно на данный момент.


Соседи говорят, что семья жила в доме около 30 лет. У пожилых родителей есть еще один сын, он живет отдельно. Асоциальными покойных назвать было нельзя: жили тихо, выглядели опрятно, регулярно ходили в магазин, сын вроде бы работал, в дебошах и пьянках никогда замечены не были.

В милицию позвонила соседка по лестничной клетке, почувствовав в подъезде специфический запах разложения.


В доме всю ночь работали милиция, следователи и эксперты.


По данным МВД, в смерти семьи нет криминального следа.

(Будет дополнено.)

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Теги: Гродно
 
 
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