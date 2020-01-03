В Минске задержали бобруйчанина с 200 граммами наркотиков

Источник материала: Tut.by

В конце года милиция задержала в столице 25-летнего бобруйчанина, при котором нашлось около 200 граммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Парня задерживали в лесополосе на территории Минска сотрудники сразу трех структур: наркоконтроля, ГАИ и ОМОНа. При нем было около 200 грамм белого порошка.

Как показала экспертиза, это особо опасные наркотики: 100 граммов альфа-PVP и еще столько же мефедрона.

По сведениям оперативников, товар парень закупал в интернет-магазине, а потом фасовал и продавал через закладки в Бобруйске и Солигорске — все в течение трех месяцев. Раньше молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Сейчас милиция выясняет канал поставки наркотиков. Материалы уже переданы в Следственный комитет.