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В Минске задержали бобруйчанина с 200 граммами наркотиков
04.01.2020 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце года милиция задержала в столице 25-летнего бобруйчанина, при котором нашлось около 200 граммов наркотиков. Об этом
Парня задерживали в лесополосе на территории Минска сотрудники сразу трех структур: наркоконтроля, ГАИ и ОМОНа. При нем было около 200 грамм белого порошка.
Как показала экспертиза, это особо опасные наркотики: 100 граммов альфа-PVP и еще столько же мефедрона.
По сведениям оперативников, товар парень закупал в интернет-магазине, а потом фасовал и продавал через закладки в Бобруйске и Солигорске — все в течение трех месяцев. Раньше молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Сейчас милиция выясняет канал поставки наркотиков. Материалы уже переданы в Следственный комитет.
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По данным милиции, он продавал запрещенные вещества в Бобруйске и Солигорске.
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