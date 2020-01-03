Источник материала: Полымя

Лесхозы подарили детям более 650 новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства по итогам предновогодней благотворительной акции.





«Лесхозы в преддверии Нового года дарили школам живые атрибуты праздника. Подобная поддержка учреждениям общего среднего образования была оказана впервые. Поступило также несколько просьб от учреждений дополнительного и дошкольного образования. Таким образом, кампания была расширена. Новогодние деревья отправились также в отдельные школы искусств и дома творчества, детские сады и школы олимпийского резерва», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы получить новогодние деревья в подарок, учреждениям образования необходимо было обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Акция проводилась на территории административных районов, где функционируют лесохозяйственные учреждения. Наибольшее количество новогодних деревьев было подарено в Минской и Брестской областях. Так, в столичном регионе пушистые атрибуты праздника были переданы в 150 школ, три школы искусств, четыре детских сада и одну школу олимпийского резерва, в Брестской области — в 155 учреждений общего среднего образования.

Благотворительная акция проводились по инициативе Министерства лесного хозяйства с целью экологического воспитания подрастающего поколения, а также поддержки учреждений образования, расположенных в малых населенных пунктах.

Источник: БелТА