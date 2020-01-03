Акция «Наши дети». Делать добро и видеть улыбки

Источник материала: Радзiма





Далеко не у всех детишек есть возможность отпраздновать Новый год дома, в кругу семьи и друзей. Чтобы поднять настроение маленьким пациентам районной больницы, накануне главного зимнего праздника детское отделение навестили председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха, его заместитель Дмитрий Тимченко и начальник отдела по образованию, спорту и туризму Светлана Лисица, а также Дед Мороз и Снегурочка. Поздравляя и вручая подарки, Степан Чечуха желал маленьким глусчанам выздоровления, хорошего настроения, радости и улыбок.

Еще одним адресом, где в этот же день радушно встречали гостей, стал детский дом семейного типа Светланы Метельской. Сегодня здесь воспитывается шестеро приемных детей: пятеро мальчишек и одна девочка. Дарья, Максим, близнецы Матвей и Тимофей (братья Александр и Никита сейчас находятся на оздоровлении в Италии) были очень рады гостям, рассказывали стишки, пели, играли с Дедом Морозом и Снегурочкой в игры. Взрослые пожелали детям здоровья и радостных дней, вручили сладости и подарки от райисполкома, районных организаций «Белорусского фонда мира» и «Белой Руси». Ответными подарками для них стали сувениры, сделанные руками детей.

Дойти до каждого ребенка, помочь воплотить его мечты, подарить праздник, окружить вниманием и заботой — очень важно и правильно, подчеркнул Степан Чечуха. Это то, к чему взрослые должны стремиться: делать добрые дела, а взамен получать улыбки и искрящиеся глаза детей.

Анна АВТУХОВА

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