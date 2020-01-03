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Осиповичский РОЧС: больше внимания друг к другу!

04.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Больше внимания друг к другу!

В выходные и праздничные дни осложнилась обстановка с пожарами и гибелью людей на них

В нашем районе в минувшем году произошел 61 пожар, погибло 7 человек. В области лишь с 31 декабря по 2 января произошло 14 пожаров, которые унесли 6 жизней (в Могилевском районе — 5,  в Чаусском — 1)… Причина большинства этих трагедий — неосторожное обращение с огнем лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В целях повышения уровня безопасности жилища напоминаем о необходимости установки в каждой жилой комнате автономных пожарных извещателей, а также об основных правилах безопасности жизнедеятельности при эксплуатации печного отопления, электроприборов и электрических сетей:

— во время отопительного сезона очищайте дымоходы и печи не реже одного раза в 3 месяца; следите за исправным состоянием печей, поверхностей труб и стен, в которых проходят дымовые каналы; золу и шлак, выгребаемые из топок, проливайте водой и удаляйте на расстоянии не менее 15 м от зданий; не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не допускайте их перекала и не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации; не применяйте приборы кустарного изготовления, самодельные плавкие вставки («жучки») в аппаратах защиты электросетей; не перегружайте электросеть, не включайте в одну розетку несколько электроприборов; не пользуйтесь поврежденными розетками и электровыключателями; не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Уважаемые земляки! Никогда не оставляйте детей без присмотра, обязательно напомните им о мерах безопасности, выучите с ними телефон службы спасения 101 или 112; храните спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости и предметы бытовой химии в недоступных для детей местах; не разрешайте несовершеннолетним самостоятельно пользоваться газовыми приборами, топить печи. Позаботьтесь о пожилых родственниках и знакомых, помогите им сделать жилье более безопасным.

Возможно, если вы дополнительно проявите бдительность и внимание к своим близким, соседям или даже к незнакомому человеку, это может спасти чью-то жизнь. Не будьте безразличными!

 
 
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Больше внимания друг к другу! В выходные и праздничные дни осложнилась обстановка с пожарами и гибелью людей на них В нашем районе в минувшем году произошел 61...
 
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