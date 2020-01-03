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Начался национальный отбор на «Евровидение-2020». Есть важные нюансы

04.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Подать заявки можно в электронном виде до 17 января 2020 года. В прежние годы все желающие принимали участие в прослушивании, по результатам которого фокус-группа называла финалистов нацотбора.

В этом году фокус-группа вступает в игру раньше: она проведет предкастинг музыкальных композиций и сформирует список участников живого прослушивания. На наш взгляд, это абсолютно правильное решение, которое позволит сразу отсеять исполнителей, у которых априори нет никаких шансов, и не тратить время как их самих, так и жюри. Список конкурсантов будет опубликован на сайте Белтелерадиокомпании не позднее 22 января.

Организаторы учли неудачный опыт украинского певца Alekseev, который представлял нашу страну на «Евровидении» в 2018 году. К участию в отборе допускаются лишь граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Беларуси.

На 27 января запланировано прослушивание. По его итогам следующая фокус-группа простым большинством голосов определит до двенадцати участников финала проекта. Обязательное условие для участия в финале: заключение договора и выполнение рекомендаций Белтелерадиокомпании и Министерства культуры в постановке номера, исполнении песни и других вопросах, связанных с участием в проекте.

Финал пройдет не позднее 6 марта 2020 года в формате шоу в прямом эфире на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Победитель определится по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Он будет представлять Беларусь на «Евровидении-2020», которое пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 16 мая.

При этом расходы на участие как в отборе, так и в самом конкурсе (создание фонограммы и аранжировки, постановка номера, создание сценических костюмов) оплачиваются продюсерами и (или) самими исполнителями.

https://news.tut.by

 
 
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Стартовал национальный отборочный тур на конкурс песни «Евровидение-2020», сообщил сайт Белтелерадиокомпании. В этом году в правилах есть любопытные нюансы.
 
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