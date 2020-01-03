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Пинчанам предлагают высказать свое мнение о названиях для двух новых микрорайонов города
04.01.2020 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 1 февраля этого года жители Пинска могут высказать свои мнения по вопросу названий для двух новых жилых застроек города, сообщает
Индивидуальную жилую застройку «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагают именовать «Малые Верасы» (по-белорусски — «Малыя Верасы»). А многоэтажную на месте бывшего льнозавода под названием «Группа многоквартирных жилых домов по улице 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» предлагают назвать «Жемчужный» (по-белорусски — «Жамчужны»).
Общественное мнение по этому вопросу изучает Пинский горсовет депутатов. Предложения принимаются в письменной форме (ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 36, тел.: 31−70−23) по электронной почте pinskgorsovet@yandex.by.
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До 1 февраля жители Пинска могут высказать свои мнения по вопросу названий для двух новых жилых застроек города.
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