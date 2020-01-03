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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января

04.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по южной части страны, днем местами пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью и утром местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем — от минус 3 до плюс 3.

По информации БелТА.

 
 
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> Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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