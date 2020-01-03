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Милиция ищет того, кто видел человека с черной сумкой с эмблемой птицы. Ее нашли в Свислочи с останками
04.01.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 2 января в реке Свислочь была
Милиция ищет очевидцев, которые могли обратить внимание на человека с сумкой следующего описания: черного цвета, прямоугольной формы с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Переносится как в руке, так и через плечо.
Также просьба сообщить в любое отделение милиции или по номерам телефонов +375 29 130 59 48, +375 17 389 52 96, 102:
Конфиденциальность гарантируется.
Напомним, 2 января во время очистных работ коммунальники
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Милиция ищет того, кто видел человека с черной сумкой с эмблемой птицы. Ее нашли в Свислочи с останками
В Минске 2 января в реке Свислочь была обнаружена сумка с останками конечностей, «предположительно женскими». Милиция ищет очевидцев, которые могли видеть...
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