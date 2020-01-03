Милиция ищет того, кто видел человека с черной сумкой с эмблемой птицы. Ее нашли в Свислочи с останками

Источник материала: Tut.by

В Минске 2 января в реке Свислочь была обнаружена сумка с останками конечностей, «предположительно женскими». Милиция ищет очевидцев, которые обратили внимание на человека с черной сумкой с изображением белой птицы, сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Милиция ищет очевидцев, которые могли обратить внимание на человека с сумкой следующего описания: черного цвета, прямоугольной формы с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Переносится как в руке, так и через плечо.









Также просьба сообщить в любое отделение милиции или по номерам телефонов +375 29 130 59 48, +375 17 389 52 96, 102:

если вам известно о фактах безвестного исчезновения женщин;

если ваша родственница, знакомая или коллега беспричинно перестала выходить на связь или не вышла на работу;

если вы располагаете сведениями о предполагаемых местах продажи схожих по описанию сумок или лицах, в пользовании которых такие сумки находятся;

если вы владеете какой-либо иной информацией о произошедшем.

Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, 2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, изучаются камеры видеонаблюдения. Как сообщили в МВД, останки «предположительно женские», не факт, что преступление было совершено в Новый год, это могло быть и «полгода назад».