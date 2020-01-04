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В Гусевицкой средней школе прошло тематическое занятие «Лед таит опасность»

05.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гусевицкой средней школе прошло тематическое занятие «Лед таит опасность»
Составляя матрицу безопасности

Учащимся рассказывали об опасностях тонкого льда, очередной раз повторяли правила поведения на хрупкой поверхности. Были обыграны различные ситуации, которые могут пригодиться при спасении человека. К тому же детям было предложено провести дома эксперимент: налить в ведро воды и поставить его на мороз, а когда вода замерзнет, проломить лед и опустить руку в ведро. В конце учащиеся сов-местно с педагогами составили матрицу безопасности.

Проводили мероприятие классные руководители 5-11 классов. В завершение учащимся были вручены поощрительные призы.

Подготовила Инна ВИШЕНКО
Фото из архива Гусевицкой СШ

 
 
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Учащимся рассказывали об опасностях тонкого льда, очередной раз повторяли правила поведения на хрупкой поверхности. Были обыграны различные...
 
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