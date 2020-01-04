В Гусевицкой средней школе прошло тематическое занятие «Лед таит опасность»

Источник материала: Газета Авангард





Учащимся рассказывали об опасностях тонкого льда, очередной раз повторяли правила поведения на хрупкой поверхности. Были обыграны различные ситуации, которые могут пригодиться при спасении человека. К тому же детям было предложено провести дома эксперимент: налить в ведро воды и поставить его на мороз, а когда вода замерзнет, проломить лед и опустить руку в ведро. В конце учащиеся сов-местно с педагогами составили матрицу безопасности.

Проводили мероприятие классные руководители 5-11 классов. В завершение учащимся были вручены поощрительные призы.

Подготовила Инна ВИШЕНКО

Фото из архива Гусевицкой СШ