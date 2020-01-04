«Он даже вел мою свадьбу». Мужчины и женщины - о дружбе и ревности партнеров

Источник материала: Tut.by

Стереотип о том, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, казалось бы устарел, но многие все равно продолжают в него верить. Мы пригласили в студию пары, которые доказывают обратное. Они рассказали, почему общаются, в чем преимущества таких отношений с противоположным полом, как на них реагируют партнеры и возможен ли секс по дружбе.