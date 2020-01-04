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«Он даже вел мою свадьбу». Мужчины и женщины - о дружбе и ревности партнеров
05.01.2020 10:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стереотип о том, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, казалось бы устарел, но многие все равно продолжают в него верить. Мы пригласили в студию пары, которые доказывают обратное. Они рассказали, почему общаются, в чем преимущества таких отношений с противоположным полом, как на них реагируют партнеры и возможен ли секс по дружбе.
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