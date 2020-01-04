За полтора месяца к медикам с гололедными и холодовыми травмами обратились более 3,5 тысяч пациентов

Источник материала: Tut.by

За последние полтора месяца за медицинской помощью при гололедных и холодовых травмах в Беларуси обратились 3544 пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



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За минувшие сутки в больницы и поликлиники по поводу гололедных и холодовых травм обратились 56 человек, из них 14 госпитализировали. Среди попавших в больницу — 13 взрослых и один ребенок.

В основном у обратившихся к медикам за минувшие сутки — гололедные травмы: их 49, и один случай холодовой травмы.

Всего с 26 ноября за медицинской помощью при гололедных и холодовых травмах обратились 3544 пациента.

Напомним, что синоптики прогнозируют в эти длинные выходные неустойчивую с повышенным температурным фоном погоду, на дорогах гололедицу, местами гололед.