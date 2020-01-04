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За полтора месяца к медикам с гололедными и холодовыми травмами обратились более 3,5 тысяч пациентов
05.01.2020 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние полтора месяца за медицинской помощью при гололедных и холодовых травмах в Беларуси обратились 3544 пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки в больницы и поликлиники по поводу гололедных и холодовых травм обратились 56 человек, из них 14 госпитализировали. Среди попавших в больницу — 13 взрослых и один ребенок.
В основном у обратившихся к медикам за минувшие сутки — гололедные травмы: их 49, и один случай холодовой травмы.
Всего с 26 ноября за медицинской помощью при гололедных и холодовых травмах обратились 3544 пациента.
Напомним, что синоптики
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За полтора месяца к медикам с гололедными и холодовыми травмами обратились более 3,5 тысяч пациентов
За минувшие сутки в больницы и поликлиники по поводу гололедных и холодовых травм обратились 56 человек, из них 14 госпитализировали. Среди попавших в больницу - 13...
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