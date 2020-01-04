60 врачей и медсестер оказывали помощь пострадавшим в ДТП с маршруткой под Могилевом

Источник материала: Tut.by

4 января в Могилевском районе столкнулись легковушка и маршрутка. После аварии машины загорелись. Два человека погибли из-за травм, не совместимых с жизнью, в том числе ребенок 12 лет. Остальным 11 пострадавшим помощь оказывали 60 медиков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: пресс-служба МВД

Через 15 минут на место аварии прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи. На месте медики провели противошоковую терапию, иммобилизацию (фиксация какой-либо части тела в неподвижном состоянии. — Прим. TUT.BY) и обезболивание.

Все пострадавшие были доставлены в крупные многопрофильные стационары города Могилева (Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую областную больницу), в которых еще до прибытия пострадавших в приемном покое были сформированы специализированные врачебные бригады.

— Пациентам выполнен весь необходимый перечень обследований (общеклинические, рентгенологические, в том числе компьютерная томография и другие). Девять пациентов госпитализировано. Двум пациентам выполнена диагностическая лапароскопия с дренированием брюшной полости. Одной из пострадавших выполнена оперативная репозиция костных отломков бедренной кости из современных металлоконструкций, — рассказали в Минздраве.

В оказании медицинской помощи пострадавшим было задействовано 60 врачей и медсестер.

Напомним, авария произошла 4 января под Могилевом. Легковушка при обгоне врезалась во встречную маршрутку, автомобили загорелись. Два человека, в том числе 12-летний мальчик, погибли. 11 человек были доставлены в больницы.