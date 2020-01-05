Волшебство своими руками. Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление в Кореличском районе

Источник материала: Полымя

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий, организаций, учреждений и частных домовладений Кореличского района.

Жюри, в состав которого вошли заместитель председателя райисполкома Руслан Абрамчик, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома Инна Санчук, начальник управления ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Ирина Малышева, председатель Кореличского районного объединения профсоюзов Лидия Шевко и главный бухгалтер Кореличского районного комитета общественного объединения “Белорусский республиканский союз молодежи” Аксинья Ждан, среди пятнадцати участников, решивших побороться за пальму первенства, признали лучшими: в номинации «Лучшее новогоднее оформление сельскохозяйственного объекта» – КСУП «Племзавод «Кореличи», «Лучшее новогоднее оформление социально-культурного учреждения» – ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» (1 место), ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Кореличи» (2 место) и УЗ «Кореличская центральная районная больница» (3 место). Первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление административного помещения» занял Кореличский район электрических сетей, второе – ОАО «Кореличи-Лён». Абсолютным победителем в номинации “Лучшее новогоднее оформление частного домовладения” стала Наталья Дубкова из агр. Турец.

Поздравляем победителей и всем счастливого 2020 года, ура!

ДРСУ-158









ЦСОН Кореличского района









Кореличская ЦРБ









Средняя школа №2 г.п. Кореличи









Средняя школа №1 г.п. Кореличи









Семья Хауста, г.п. Кореличи









Семья Дубковых, агр. Турец









Семья Демянович, д. Осташин









Семья Врублевских, г.п. Кореличи





СПК «Свитязянка-2003»









Кореличский РЭС









РУП ЖКХ









КСУП «Племзавод Кореличи»









Лукский детский сад





ОАО «Кореличи-Лён»







