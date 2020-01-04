|
В подвале дома на Панченко нашли тело женщины. Оно пролежало там предположительно две недели
05.01.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 4 января на улице Панченко, 50 был обнаружен труп женщины. Присутствующий при этом сотрудник милиции сообщил жильцам дома, что женщина похожа на бездомную. Об этом сообщил Telegram-канал «Минск сейчас». Информацию подтвердили агентству
В подвале второго подъезда дома обнаружили тело 60-летней женщины. СК проводит проверку по данному факту. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сообщается, что женщина пролежала в подвале предположительно 10−15 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 4 января на улице Панченко, 50 был обнаружен труп женщины. Присутствующий при этом сотрудник милиции сообщил жильцам дома, что женщина похожа на бездомную.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)