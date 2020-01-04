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В подвале дома на Панченко нашли тело женщины. Оно пролежало там предположительно две недели

05.01.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 4 января на улице Панченко, 50 был обнаружен труп женщины. Присутствующий при этом сотрудник милиции сообщил жильцам дома, что женщина похожа на бездомную. Об этом сообщил Telegram-канал «Минск сейчас». Информацию подтвердили агентству «Минск-Новости» в Следственном комитете.


Фото: Telegram-канал «Минск сейчас»

В подвале второго подъезда дома обнаружили тело 60-летней женщины. СК проводит проверку по данному факту. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что женщина пролежала в подвале предположительно 10−15 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 4 января на улице Панченко, 50 был обнаружен труп женщины. Присутствующий при этом сотрудник милиции сообщил жильцам дома, что женщина похожа на бездомную.
 
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