ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подарить тепло и помочь ближнему. Немного статистики из сферы социальной защиты Кореличского района

05.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Подарить тепло и помочь ближнему. Немного статистики из сферы социальной защиты Кореличского района

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Кореличском районе проживают 6726 граждан пожилого возраста и 1771 человек с инвалидностью, в том числе 457 одиноких пожилых граждан, 65 одиноких инвалидов І, ІІ группы, не достигших пенсионного возраста, 3108 одиноко проживающих и 10 ветеранов Великой Отечественной войны.

В ГУ «Центр социального обслуживания Кореличского района» организована работа пяти отделений, в агрогородках функционируют 13 социальных пунктов, два из которых работают на постоянной основе в Турце и Мире.

На учете в Центре состоит свыше 15418 человек. Волонтерским движением в районе охвачено около 1500 граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. 12 волонтеров из числа пенсионеров привлечены к работе в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Также в Центре работают 10 кружков и 9 клубов по интересам, среди которых два из них – на выездной основе.

На надомном обслуживании находится 428 граждан из числа нетрудоспособных, которым помогают по дому 44 социальных работника. Услуги сиделки получают 15 пенсионеров, услуги няни – пять семей.

Также в районе функционируют два дома взаимопомощи и социальной поддержки, две гостевые семьи, две приемные и две замещающие. Работает квартира самостоятельного совместного проживания.

Пожилым людям, которым в силу возраста сложно оставаться одним, предоставляются медико-социальные койки приУЗ «Мирская горпоселковая больница», а также места в Лукской больнице сестринского ухода и ГУСО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В работу Центра внедрен государственный социальный заказ по оказанию услуг пожилым людям и инвалидам медицинскими сестрами милосердия Белорусского Общества Красного Креста. В этом году такую помощь получили семь граждан из числа инвалидов І, ІІ группы.

Также Центр социального обслуживания Кореличского района готов обеспечить нуждающихся граждан техническими средствами социальной реабилитации (инвалидные кресла, опорные трости, костыли и т.д.) В течение 2019 года всего было выделено 112 технических средств.

Подготовила Виктория КОСТЮК

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 1 декабря 2019 года в Кореличском районе проживают 6726 граждан пожилого возраста и 1771 человек с инвалидностью,
 
Новости дня
Новости общества
 
Мэри Поппинс по-кореличски. Няня Светлана Брыш рассказывает о работе в многодетной семье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика