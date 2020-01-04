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Мэри Поппинс по-кореличски. Няня Светлана Брыш рассказывает о работе в многодетной семье

05.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Есть в нашем мире профессии, которым в большинстве своем обучиться нельзя. Да, можно получить некие знания и стать более компетентным, но настоящие навыки здесь идут изнутри, от сердца. Одна из профессий, которая не нуждается в получении диплома, – это няня, ведь никакие курсовые и практические не научат главному – искренней любви к детям и заботе о них. Как не растеряться от детского плача и не потерять самообладание, если ребенок капризничает, рассказывает няня ГУ «ЦСОН Кореличского района» Светлана БРЫШ.

Мэри Поппинс по-кореличски. Няня Светлана Брыш рассказывает о работе в многодетной семье

– Светлана Николаевна, как Вы стали работать няней?

– После школы я решила связать свою жизнь с фармацией. Однако, как это часто бывает, мне не хватило нескольких баллов и поступить я не смогла. Правда, унывать по этому поводу не стала, собрала свою волю в кулак и пошла работать. Через год мое рвение к пилюлям и таблеткам исчезло, и я решила стать поваром-кондитером. Отучившись в Гродно, вышла замуж и родила двух прекрасных сыновей – Влада и Диму. Потом обстоятельства сложились так, что мне пришлось вернуться на малую родину (деревня Валевка, – прим. ред.) и искать работу на Новогрудчине либо в близлежащих районах. Шесть лет я отдала Департаменту охраны, после чего и устроилась в Центр соцобслуживания в качестве няни.

– Расскажите немного про семью, в которой работаете.

– Мне посчастливилось иметь дело с двойняшками Оксаной и Каролиной, которым всего годик, и их старшим братом Олегом, которому сейчас два. Сказать, что мы быстро нашли общий язык – не сказать ничего. Конечно, если бы ребята были старше, возможно, какие-либо трудности и возникли, а так… Все тихо, мирно и спокойно. Хорошо ко мне отнеслись и сами родители. Что мама, что папа быстро вошли в ситуацию и помогли адаптироваться в незнакомой среде. К слову, с мамой мы так подружились, что она взяла меня крестной для своей старшей дочки.

– Какой у Вас график?

– Я работаю каждый день с 13-00 до 17-00. Это те четыре часа, которые предусмотрены законодательством. Иногда бывает, что мама просит меня задержаться, тогда я остаюсь с малышами немножко дольше. Однако быть одной наедине с детьми можно не больше сорока минут в день – таковы правила. Выходные и праздничные дни полностью в моем распоряжении, поэтому в ущерб собственным детям работать не приходится (улыбается).

– Чем Вы занимаетесь на протяжении дня?

– Вместе с мамой мы кормим ребятишек, меняем им подгузники, умываем, купаем и ходим на прогулки. Опять же, если маме нужно куда-то отлучиться, я с удовольствием остаюсь с детьми, но напоминаю, что через сорок минут обязан появиться кто-то из родителей. Дело в том, что детям нет и трех, поэтому постоянное присутствие родных рядом – обязательно. В общем и целом не могу сказать, что работа сложная, но, тем не менее, нужно быть всегда начеку.

– Помогает ли Вам в работе собственный опыт?

– Да, конечно. Скажу даже больше: если бы не мои двое детей, работать было бы гораздо сложнее. А так, те навыки, которым я научилась в процессе воспитания собственного чада, я с легкостью переношу на чужих. Хотя и чужими их тоже назвать нельзя (улыбается). Допустим, если ребенок упал, не стоит паниковать – нужно подойти, поднять и успокоить. И знаете, к этим, казалось бы, элементарным действиям тоже нужно прийти…

– Что самое сложное в Вашей работе, а что – самое приятное?

– Думаю, не зря говорят, что дети – это цветы жизни. Те эмоции, которые они дарят, заставляют улыбаться без повода и чувствовать себя более счастливой. А самое сложное… В первые дни было тяжело подойти к малышам, так как я боялась сделать что-нибудь не так. Сами понимаете: незнакомый дом, совсем чужие дети… Однако со временем этот страх ушел, за что я хочу сказать отдельное «спасибо» маме: она без устали повторяла, чтобы я ничего не боялась, спокойно брала на руки и играла с ними. Таким образом, благодаря ее доверию я смогла перебороть этот страх и почувствовать себя гораздо увереннее.

– На что бы Вы обратили внимание, если бы выбирали няню для своего ребенка?

– В первую очередь, конечно, на наличие собственных детей. Что ни говори, а все-таки хочется, чтобы на твоих малышах не учились «по ходу дела», а подходили уже с пониманием того, что происходит. Важным является и отсутствие у потенциальной няни вредных привычек, ее внешний вид. Ну и возраст стал бы пусть не определяющим, но весьма значительным фактором: здесь бы я доверилась человеку после тридцати… Ну как я (смеется).

– Можно ли сказать, что Вы привязываетесь к чужим детям?

– Да, безусловно. Честно говоря, мне трудно представить, как работают воспитатели в детском саду, ведь лично я бы там работать не смогла… Дело в том, что привыкаю я, привыкают и сами дети… Бывает, приходишь после выходных и не можешь оторваться от этих трех ребятишек. Мама смеется и говорит, чтобы я оставила их в покое, а я не могу – соскучилась.

– Какими качествами, на Ваш взгляд, должна обладать хорошая няня?

– Думаю, я не открою Америку, если скажу, что она должна любить детей. Иногда по одному лишь взгляду можно понять, стоит пускать этого человека в дом или нет. Также я считаю, что няня должна быть веселой и позитивной, чтобы в случае резкого перепада настроения это ни в коем случае не сказалось на ребенке. Ну и, конечно, доброй. Куда в нашем мире-то без доброты?..

Справка «Полымя»

Услуги няни предоставляются семьям, воспитывающих детей с инвалидностью (не более 20 часов в неделю до момента совершеннолетия ребенка); семьям, воспитывающих двоих детей, родившихся одновременно (не более 20 часов в неделю до достижения детьми трех лет); семьям, воспитывающих троих и более детей, родившихся одновременно (не более 40 часов в неделю, пока детям не исполнится три года).

Неполным семьям, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до четырех лет; семьям, воспитывающим двоих и более детей с инвалидностью (один из которых не старше четырех лет), а также семьям, воспитывающим двоих и более детей, которые родились одновременно, услуги няни предоставляются бесплатно.

Виктория КОСТЮК
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Теги: Гродно
 
 
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