Иностранный студент похитил у приятеля 74 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

Иностранный студент похитил деньги у приятеля, чтобы потратить их на девушек, казино и покупку новой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба СК

31 декабря в милицию с заявлением обратился 20-летний иностранный студент, который сообщил, что у него похитили более 74 тысяч долларов.

Причастным к хищению оказался 21-й летний друг — соотечественник студента, с которым жил в общежитии.

Накануне Нового года молодой человек подвез приятеля в банк для получения им крупного денежного перевода на покупку квартиры. На обратном пути он предложил положить деньги в бардачок машины для сохранности. А когда деньги оказались в бардачке, водитель остановился и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник автомобиля. Как только студент вышел из машины, его друг вместе с деньгами уехал в неизвестном направлении.

Задержанный иностранец рассказал, что деньги спрятал в лесу. Он собирался потратить их на девушек, казино и покупку нового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 21-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч.4 ст. 206 (грабеж, совершенный в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Он находится под стражей. Также наложен арест на имущество обвиняемого на общую стоимость более 30 тысяч рублей.