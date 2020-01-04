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Будущее банка — в смартфоне и неизменно — в талантливых работниках, уверен начальник ЦБУ № 423 ОАО «Белагропромбанк» Виталий Чертко

05.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Существуют структуры, позволяющие проводить платежные операции, получать кредиты, размещать капитал, хранить ценности. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни. В первое воскресенье января отмечается профессиональный праздник – День банковского работника.

Будущее банка — в смартфоне и неизменно — в талантливых работниках, уверен начальник ЦБУ № 423 ОАО «Белагропромбанк» Виталий Чертко

Сейчас каждый из нас сталкивается с работой сотрудников банка, совершая оплату с помощью своей карты или мобильного приложения, оплачивая коммуналку, делая перевод, открывая вклад, получая кредит. В преддверии профессионального праздника начальник ЦБУ № 423 ОАО «Белагропромбанк» Виталий Чертко рассказал о том, как судьба повлияла на его профессиональный выбор.

Будущее банка — в смартфоне и неизменно — в талантливых работниках, уверен начальник ЦБУ № 423 ОАО «Белагропромбанк» Виталий Чертко– Виталий Васильевич, расскажите немного о своем профессиональном пути.

– Свою трудовую деятельность я начинал с отдела инкассации здесь, в Кореличах. После чего Алина Ивановна Макар, которая в то время была нашим начальником, перевела меня в отдел сбережения и валютных операций. Затем предложили стать заместителем управляющего. А через год сел в кресло начальника.

– Почему выбор пал именно на эту профессию?

– Я закончил институт механизации и сельского хозяйства (прим. автора – сегодня Белорусский государственный аграрный технический университет) по специальности инженер-экономист. Изначально устраивался в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел. Моя специальность подходила, я собрал все документы, но в мой первый рабочий день оказался не на работе, а в больнице. Случайность или судьба? Получилось, что в милиции я не стал работать, а возглавил отдел инкассации нашего Белагропромбанка. По совету Алины Макар закончил Высшую школу управления и бизнеса (факультет Белорусского государственного экономического университета) по специальности «финансы и кредит». И теперь руковожу отделением Белагропромбанка.

– Сложно ли было двигаться по карьерной лестнице?

– Конечно, нужно было себя показывать с разных сторон. Я считаю, что награды, которые мы заслужили за профессионализм, высокую ответственность, за многолетнюю плодотворную работу и профессиональное местерство, говорят сами за себя. Кроме того, я лично получил благодарность из рук Сергея Румаса, который в свое время был председателем правления ОАО «Белагропромбанк», и Почетную грамоту от Анатолия Лысюка, нынешнего председателя правления. Я был молодым, перспективным. Мне нравилась эта работа и до сих пор нравится, хотя теперь сложнее работать, чем было двигаться по карьерной лестнице.

– Позволяет ли работа проявить себя в другой сфере? Например, в творческой.

– Конечно, не без этого. Кстати, у нашего отделения есть награда. Наша команда «Без купюр» заняли первое место в районном творческом конкурсе «Великолепная семерка». Ролик, подготовленный нашей командой для конкурса, смотрят до сих пор.

– Какой вы видите свою работу в будущем?

– Будущее банка – в смартфоне. Сегодня можно провести все необходимые операции, сидя на диване, не выходя из дома. И депозит оформить, и вклад, и кредит заказать, и карточку. На сегодняшний день я уже не знаю, что такое касса. Все делаю через мобильное приложение. Но банк был, есть и будет.

– Какой человек может стать банковским работником?

– Сегодня никуда без высшего образования. Для банковских работников это юридическое или экономическое. Конечно, нужен определенный склад ума, не без этого.

– Напоследок, не хотели бы вы поделиться секретом или дать совет другим, как стать финансово грамотным человеком?

– Своими секретами мы с удовольствием делимся. Но стоит отметить, что повысить финансовую грамотность окружающих трудно – нужно с каждым поговорить, провести лекцию. Людей можно понять. Вспомните время, когда только появились банкоматы и инфокиоски. Люди их попросту боялись. Наша задача – сблизить людей и банк. А учить надо с детства. Мы организовываем встречи в школах, рассказываем, что такое кредит, депозит. Разумеется, с нашими будущими клиентами мы разговариваем не на языке терминов. Нельзя прийти к ребенку и в лоб спросить: «Что такое кредит?». Изначально разговор идет про копилки для монет. Хотя были случаи, когда пятиклассники давали нам фору. Помню случай, когда мы спросили у школьников, что такое «депозит», а они нам целую лекцию про биткоины прочитали, оперируя терминами. Так что будущее банков – в надежных руках.

Елизавета АЙКЯН
Фото автора и из открытых интернет-источников

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Теги: Гродно
 
 
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Существуют структуры, позволяющие проводить платежные операции, получать кредиты, размещать капитал, хранить ценности. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни....
 
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