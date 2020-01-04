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Вопросы на онлайн-конференцию по теме изменения условий оплаты труда бюджетников принимаются до 9 января
05.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции.
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Вопросы на онлайн-конференцию по теме изменения условий оплаты труда бюджетников принимаются до 9 января
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