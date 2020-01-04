Вопросы на онлайн-конференцию по теме изменения условий оплаты труда бюджетников принимаются до 9 января

Источник материала: Полесская правда



Специалисты Министерства труда и социальной защиты ответят на вопросы, связанные с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 г. Вопросы по заявленной теме можно направлять по 9 января включительно. Ответы будут опубликованы 16 января.

На сайте БЕЛТА www.belta.by это можно сделать в разделе «ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ» , а также присылать в Telegram или Viber на номер 8044-583-84-04. На сайте Минтруда и соцзащиты – в разделе «ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ» и социальных сетях (Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте»).

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции.

ВАЖНО! Отправляя вопрос, укажите, пожалуйста, свои имя и фамилию. Анонимные сообщения не принимаются.