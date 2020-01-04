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Вопросы на онлайн-конференцию по теме изменения условий оплаты труда бюджетников принимаются до 9 января

05.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Вопросы на онлайн-конференцию по теме изменения условий оплаты труда бюджетников принимаются до 9 января
Специалисты Министерства труда и социальной защиты ответят на вопросы, связанные с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 г. Вопросы по заявленной теме можно направлять по 9 января включительно. Ответы будут опубликованы 16 января.

На сайте БЕЛТА www.belta.by это можно сделать в разделе «ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ», а также присылать в Telegram или Viber на номер 8044-583-84-04. На сайте Минтруда и соцзащиты – в разделе «ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ» и социальных сетях (Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте»).

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции.

ВАЖНО! Отправляя вопрос, укажите, пожалуйста, свои имя и фамилию. Анонимные сообщения не принимаются.

По информации БелТА

 
 
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> Специалисты Министерства труда и социальной защиты ответят на вопросы, связанные с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций с 1 января...
 
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