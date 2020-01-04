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Белгидромет: климатическая зима в Беларуси пока не наступила

05.01.2020 20:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедший декабрь в Беларуси был аномально теплым — температура воздуха превысила норму на 5,2°С. Климатическая зима в стране еще не наступила. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В связи с аномально теплой погодой в декабре устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°C в сторону понижения пока не осуществился, т.е. климатическая зима не наступила, — информирует Белгидромет.

Температура воздуха в среднем по стране составила плюс 1,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. По данным специалистов, особенно теплой выдалась третья декада месяца, средняя температура воздуха которой оказалась выше климатической нормы на 6,5°С. Такие показатели отмечаются впервые за последние 40 лет.

В ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному декабрь 2019 года занял 2-е место после декабря 2006 года.

Богат прошедший месяц оказался и на осадки — их выпало 107% климатической нормы. Больше всего осадков выпало на территории Витебской области — 70 мм, или 143% климатической нормы. Меньше всего — в Брестской области — 39,1 мм (89% климатической нормы).

 
 
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Температура воздуха в последний месяц ушедшего года в среднем по стране составила плюс 1,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. Особенно теплой...
 
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