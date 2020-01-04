В Могилеве пропала женщина - она ушла из дома еще 23 декабря

Источник материала: Tut.by

В Могилеве уже почти две недели разыскивают Татьяну Теплякову. Женщина ушла из дома 23 декабря, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.





Как сообщает ПСО «Симуран Могилев», Теплякова Татьяна Ильинична ушла из дома 23 декабря из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ней ничего не известно.

3 января волонтеры прочесали лесной массив, поля, а также осмотрела берега реки Днепр и двух заток — район моста Шмидта и моста Пушкина в Могилеве.

«На данный момент местонахождение пропавшей женщины не установлено. Поиски продолжаются», — информируют в отряде.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить по телефонам: +375 33 675 74 26, +375 29 222 10 19 или 102.