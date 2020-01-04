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В Могилеве пропала женщина - она ушла из дома еще 23 декабря
05.01.2020 20:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве уже почти две недели разыскивают Татьяну Теплякову. Женщина ушла из дома 23 декабря, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Как сообщает ПСО «Симуран Могилев», Теплякова Татьяна Ильинична ушла из дома 23 декабря из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ней ничего не известно.
3 января волонтеры прочесали лесной массив, поля, а также осмотрела берега реки Днепр и двух заток — район моста Шмидта и моста Пушкина в Могилеве.
«На данный момент местонахождение пропавшей женщины не установлено. Поиски продолжаются», — информируют в отряде.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить по телефонам: +375 33 675 74 26, +375 29 222 10 19 или 102.
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«На данный момент местонахождение пропавшей женщины не установлено. Поиски продолжаются», - информируют в отряде.
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