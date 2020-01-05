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«Это совершенно особый праздник». Митрополит Павел поздравил православных с Рождеством

06.01.2020 07:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рождественский сочельник и Рождество митрополит Павел будет служить в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Накануне он обратился к верующим с посланием.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сердечно поздравляю всех вас со светозарным и мироспасительным праздником Рождества Христова! — говорит митрополит Павел в своем послании.

По его словам, это совершенно особый праздник.

— Наша христианская миссия — творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день.
Господь призывает всех нас творить добро по мере наших возможностей и помнить, что есть такие добрые дела, к которым призваны все христиане. Это искреннее прощение нанесенных нам обид и молитва за наших ближних, сердечное сострадание к нуждающимся и молитвенное воздыхание к Богу о тех, кому мы не можем помочь физически. Если мы будем проявлять больше терпения, чуткости, внимания, уважения друг ко другу, если будем прощать и молиться друг за друга, то мир, в котором мы живем, станет лучше. Если мы хотим изменить и направить общество к добру, святости и правде, то нам следует начать этот процесс с самих себя, с преображения наших душ светом Евангельских заповедей.

Митрополит Павел пожелал всем, чтобы «пример благочестивых волхвов вдохновил всех нас на исполнение Христовых заповедей, дабы нам достойно присоединиться к вселенскому празднованию Рождества Христова, принеся Богомладенцу Христу свои скромные, но искренние дары — дела добра, любви и милосердия».

— «Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — возноситесь!» — провозглашает в эти светлые дни Святая Церковь. Встретим же Господа подобающими дарами и принесём Ему вместо золота, ладана и смирны крепкую веру, вдохновенную надежду, деятельную любовь. Почтим Боговоплощение соборной молитвой, участием в богослужениях и святых Таинствах, нерасторжимым единением в Церкви Христовой, которая есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3: 15). Возрадуемся и возвеселимся, яко с нами Бог!

6 января митрополит Павел проведет службы в Свято-Духовом кафедральном соборе в 9.00 и 17.30. В Рождество, 7 января, — в 0.00 и в 16.45.

Расписание рождественских богослужений в храмах Минска и Минского района 6 и 7 января можно найти на сайте sobor.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В рождественский сочельник и Рождество митрополит Павел будет служить в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Накануне он обратился к верующим с...
 
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