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«Это совершенно особый праздник». Митрополит Павел поздравил православных с Рождеством
06.01.2020 07:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рождественский сочельник и Рождество митрополит Павел будет служить в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Накануне он обратился к верующим с
— Сердечно поздравляю всех вас со светозарным и мироспасительным праздником Рождества Христова! — говорит митрополит Павел в своем послании.
По его словам, это совершенно особый праздник.
— Наша христианская миссия — творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день.
Митрополит Павел пожелал всем, чтобы «пример благочестивых волхвов вдохновил всех нас на исполнение Христовых заповедей, дабы нам достойно присоединиться к вселенскому празднованию Рождества Христова, принеся Богомладенцу Христу свои скромные, но искренние дары — дела добра, любви и милосердия».
— «Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — возноситесь!» — провозглашает в эти светлые дни Святая Церковь. Встретим же Господа подобающими дарами и принесём Ему вместо золота, ладана и смирны крепкую веру, вдохновенную надежду, деятельную любовь. Почтим Боговоплощение соборной молитвой, участием в богослужениях и святых Таинствах, нерасторжимым единением в Церкви Христовой, которая есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3: 15). Возрадуемся и возвеселимся, яко с нами Бог!
6 января митрополит Павел
Расписание рождественских богослужений в храмах Минска и Минского района 6 и 7 января можно найти на сайте
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В рождественский сочельник и Рождество митрополит Павел будет служить в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Накануне он обратился к верующим с...
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