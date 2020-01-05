Что делать с новогодними елками: в Минске их соберут около дома, а зоопарки больше не берут

Источник материала: Tut.by

Раньше новогодние елки в Беларуси просто ровняли с землей на свалке. Не сказать, что ситуация по стране прямо кардинально изменилась, но прогресс есть: в этом году в Минске елки соберут централизованно на переработку. Хорошая идея, надеемся, приживется и распространится на регионы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске елки впервые централизованно соберут и переработают

Лесхозы страны сейчас продали около 140 тысяч новогодних деревьев, более 3 тысяч новогодних букетов и 2 883 елок в кадке, сообщает пресс-служба Минлесхоза. Многие покупают деревья в частных питомниках, их количество статистика ведомства не учитывает. Однако заметно, что живых елок белорусы с каждым годом покупают все меньше. Например, в прошлом году лесхозы продали около 160 тысяч елок, в конце 2012 года — 172,2 тысячи елок.

В Минлесхозе падение спроса на живые елки связывают с тем, что в Минске площадки по продаже новогодних деревьев предоставлялись по аукциону, и если в прошлом году у лесхозов этих площадок в столице было более 20, то в этом — две. К тому же сейчас многие стали покупать не срубленные елки, а деревья в кадках.

Раньше елки после праздников в Минске вывозили на свалку и там закапывали в землю вместе с другими бытовыми отходами. При этом они разлагались без доступа кислорода. Двухметровая елка, разлагаясь таким образом, выбрасывает в атмосферу 16 килограммов CO 2 . Столько выбрасывают CO 2 во время производства 160 бумажных стаканчиков.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В этом году в столице впервые организовали централизованный сбор елок. Этим будут заниматься два оператора по вывозу мусора: «Ремондис Минск» и «Спецкоммунавтотранс». Операторы по вывозу мусора просят выносить елки из дома без игрушек и мишуры.

«Ремондис Минск» будет забирать елки в Московском, Октябрьском и Фрунзенском районах Минска. Вывозить елки в этих районах будут 19 и 26 января — это два последних воскресенья месяца. Людям нужно вынести деревья из квартир и домов за один-два дня до вывоза. Для сбора елок предусмотрено несколько мест. Во-первых, на привычных жильцам площадках для мусора. Во-вторых, если таких площадок для сбора отходов нет, а такая ситуация актуальна для Московского района Минска, то елки нужно выставить возле торцов домов, подъездов — это места, которые определяют администрации районов, людей об этом должны проинформировать. В-третьих, в частном секторе елки нужно поставить около дома ближе к проезжей части.

— Посмотрим, как эта акция пройдет в Минске, и не исключено, что распространим ее на другие города, — говорят в «Ремондис Минск». — Надеемся, что другие операторы, работающие с отходами, и местные ЖКХ переймут этот опыт.

«Ремондис Минск» будет свозить елки на свою площадку по переработке в Минском районе. Там деревья будут дробить, материал отсеивать, а затем повезут на производство топливной щепы, компоста или будут использовать для благоустройства в виде каких-либо подсыпок.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Еще один оператор по вывозу мусора «Спецкоммунавтотранс» будет собирать елки у жителей Центрального, Советского, Партизанского, Первомайского, Ленинского и Заводского районов. Елки будут вывозить с 7 января по 1 февраля два раза в неделю в зависимости от загруженности специальных площадок для крупногабаритных отходов. Куда можно сносить елки, будет указано на сайте ЖКХ районов. Например, на сайте ЖКХ Заводского района столицы такая информация уже есть. Как правило, это площадка объединяет несколько домов.

«Спецкоммунавтотранс» собранные елки повезет на свой мусоросортировочный завод, там их сожгут на котельной и таким образом отопят свой завод.

В стране только один зоопарк готов принять елки для лося

Уже второй год подряд Минский зоопарк не принимает после Нового года и Рождества елки, хотя раньше их им отдать было можно.

— Нам в преддверии Нового года, буквально 31 декабря, привезли целую фуру нереализованных елок — и это с лихвой нашу потребность закрывает, — объясняет заместитель директора Минского зоопарка Александр Сафронов.

Этими елками уже украсили вольеры, также их едят копытные животные.

Зоопарк в Гродно елки не принимает. Там говорят, что сухая, отстоявшая дома елка — это мусор.

— У животных свой рацион питания, в нем расписано, какие корма они должны получать, елок там нет. Елка может быть источником витаминов в очень маленьком количестве, но возить елки со всего города в зоопарк нерационально, — говорят там.

Не принимают елки и в Витебском зоопарке, и в Могилевском зоосаде.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как и в прошлом году, единственный зоопарк в стране, где в небольших количествах согласны принять елки, — в городском поселке Октябрьский Гомельской области.

В зоопарке есть лось, и вот ему на корм можно давать иглицу. А это значит, что елка должна быть не осыпавшаяся, не высохшая. Привезти ее в зоопарк люди должны сами.