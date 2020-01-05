В народе зовут Козой, а как на самом деле? Какую звезду ждут перед Рождеством и где искать ее на небе

Источник материала: Tut.by

В вечер перед Рождеством есть красивая традиция: садиться за стол с первой звездой. Тогда, считается, можно есть кутью и постно ужинать. О том, что это за звезда, когда она зажигается и как найти ее на небе, в материале TUT.BY.

«Чтобы понять, когда можно садиться за стол, хозяева и ждали первую звезду»

6 января у православных строгий пост: до завершения вечерней службы верующим нельзя ни есть, ни пить. Те, кто серьезно соблюдают все правила, лишь после службы могут съесть кутью, а затем поужинать чем-нибудь постным. Правда, в церковь получается попасть не у всех, поэтому у ужина в Рождественский сочельник, есть еще одно время для начала. Этот отсчет как раз и связан с первой звездой.



Протоиерей Александр Шимбалев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Службы в разных храмах начинаются где-то в 17.00−18.00. Считается, есть кутью можно уже через полчаса-час после начала вечерни. Примерно в это время в небе и появляется первая звезда, — говорит протоиерей Александр Шимбалев, зампредседателя Синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям церкви и общества и преподаватель астрономии в БГПУ им. М. Танка. — В древности часов у людей не было. Ориентировались они по солнцу и разным природным явлениям. Чтобы понять, когда можно садиться за стол, хозяева и ждали первую звезду.

Звезду, которая «снимает» строгий пост, называют просто — первая. Некоторые еще зовут ее Вифлеемской, но это, поправляет отец Александр, неправильно.

— Вифлеемская звезда появилась в небе лишь однажды, когда оповестила о рождении Иисуса Христа. В Евангелии сказано: звезду увидели волхвы, истолковали это как весть, что в Палестине должен родиться царь с божественной властью, и пошли к царю Ироду, — продолжает собеседник и тут же делает небольшое отступление. — Ученые же воспринимают этот небесный знак как астрономическое явление и по-разному стараются его объяснить.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одни считают — это была комета. Другие уверены: случилась вспышка сверхновой — явление, когда звезда резко увеличила яркость, а потом медленно затухла. Третьи говорят, что в это время в созвездии Рыб соединились несколько планет.

— Каждое из перечисленных учеными астрономических явлений имело повторения. Например, в 1603—1604 годах, в созвездии Змееносца сильно сблизились и почти объединились в одно светило Юпитер и Сатурн, а в следующем году к ним присоединился и Марс. А в 1990-х мы даже без специальной техники могли наблюдать сразу несколько ярких комет. Вифлеемская звезда — это уникальное событие, поэтому ни одна из существующих научных версий к ней не подходит, — поясняет собеседник и снова возвращается к истории про волхвов. — Придя к Ироду, они сказали, что хотят поклониться родившемуся царю, но детей у царя не появилось. Ирод испугался, собрал книжников, те открыли пророчества и сообщили: «В Вифлееме должен родиться Мессия». «Идите туда», — сказал Ирод волхвам. А дальше, написано в Евангелии, звезда повела волхвов и остановилась над яслями, где лежал Христос. Но никакое даже экстраординарное астрономическое явление никого никуда не поведет. Это еще раз доказывает: Вифлеемская звезда была чудом.

— Почему тогда люди зовут первую звезду Вифлеемской?

— Из-за простоты народного восприятия произошла подмена понятий.

«У астраномаў-этнографаў няма дакладнага меркавання, якая зорка з’яўляецца першай»



Персеиды, снимок 2015 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Звезда, которую мы и те, кто жил сто и даже двести лет до нас, первой видим в Рождественский сочельник, — это Капелла. Самая яркая звезда в созвездии Возничего. Об этом говорит и протоиерей Александр Шимбалев, и Виктор Малыщиц, учитель астрономии Лицея БГУ.

— У астраномаў-этнографаў няма дакладнага меркавання наконт таго, якая зорка з’яўляецца першай. Ёсць некалькі варыянтаў, але Капэла — асноўны з іх, — говорит учитель астрономии. — Яна з’яўляецца адной з самых яркіх зорак на нашым паўночным небе, і ўзімку назіраецца практычна ў зеніце. На карысць гэтай гіпотэзы ёсць яшчэ адзін цікавы факт. Наш этнаастраном Цімафей Авілін падчас экспедыцый не аднойчы чуў, што ў народзе гэтую зорку завуць Казой. Гэтак жа Капэлу называлі і старажытныя грэкі. Згодна з іх міфалогіяй, яна сімвалізавала казу, якая карміла малаком Зеўса. Але наўрад ці нашыя далёкія продкі ведалі міфы старажытных грэкаў, таму ёсць версія, што ў нас гэта назва пайшла ад казы, якую насілі з сабой калядоўшчыкі.

По словам Александра Шимбалева, вечером 6 января Капелла засияет примерно в 17.30. К этому времени, говорит он, на небе могут быть и другие звезды, но Коза самая яркая из них, поэтому ее мы и увидим. Правда, в некоторые годы, в том числе и в 2020-м, в этом, казалось бы, простом правиле появляются нюансы.

— Увогуле самы яркі зоркападобны аб’ект на небасхіле — гэта планета Венера. Ярчэй за яе толькі Сонца і Месяц, — останавливается на деталях Виктор Малыщиц. — У пятніцу, напрыклад, Сонца толькі-толькі сядала, і яе ўжо можна было знайсці. У гэтую калядную ноч яна заззяе раней за Капэлу, але гэтак адбываецца незаўсёды. Справа ў тым, што Венера круціцца побач з Сонцам. У вечары яна можа быць за ім, перад ім, тады яе можна не заўважыць. Але, калі яна адыходзіць у бок ад Сонца, яе добра відаць. Аднак перыяды вячэрняй бачнасці Венеры паўтараюцца толькі праз 584 дні.

Возможно, поэтому в народных традициях первой звездой и называют Венеру. Наши предки считали, что именно она раньше всех появляется на небе и «дает всему знак пробуждения ото сна».



Мы смоделировали, где в ночь перед Рождеством на небе будет находиться Венера

— Много лет назад в ночь перед Рождеством наши предки ходили колядовать и носили с собой звезду, — рассказывает этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская. — Мастерили ее из плотной бумаги, фанеры, украшали сухоцветами, фольгой, блестящими бусами, осколками разбитых елочных игрушек. Звезду несли на шесте, высоко подняв. Если же она получалась очень большая, то собирали специальное приспособление, на котором ее везли.

В центре звезды находилась еще одна звездочка, продолжает этнолог, а в ней — икона и три свечи. Их зажигали каждый раз, когда входили в новый дом.

— Звезда — символ любви и всего, на чем держится мир. Люди, которые носили звезду, назывались звездары, — продолжает Елена Довнар-Запольская. — Они шли по деревне, заходили в каждый двор, поздравляли хозяев и пели библейские песни.

Много звезд в Рождество, говорит этнолог, называли хорошим знаком. Это сулило достаток и значило, что год будет богатым на детей, урожай на поле и в лесу. А еще в народе верили: перед чистым четвергом и Рождеством нужно выставить под звездное небо, подготовленную для посева рожь или пшеницу. Это, считалось, «вельмi спрыяльна» для урожая.

«Каб прасцей арыентавацца, трэба знайсці двор або месца, дзе ліхтары не будуць на прамую свяціць у вочы»

— В отличие от Венеры, Капелла всегда видна на звездном небе. Поэтому ее и принято считать первой звездой, — расставляет точки над «і» отец Александр.



Мы смоделировали, где в ночь перед Рождеством на небе будет находиться Капелла

Найти ее на небосклоне несложно. Нужно стать спиной к западу и смотреть в сторону востока. Лучше всего это сделать в месте, где эту часть неба не перекрывают деревья и дома.

— Капелла, когда становится видна, находится на высоте примерно 35 градусов над горизонтом, — дает более точный ориентир протоиерей Александр Шимбалев.

— У Мінску сузор'і бачныя горш, чым ў вёсках. Але, каб прасцей было арыентавацца, трэба знайсці двор або месца, дзе ліхтары не будуць на прамую свяціць вам у вочы, — подсказывает Виктор Малыщиц. — Напрыклад, з тратуара вы убачыце менш, чым з двара.