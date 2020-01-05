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«Слышали, как-то кричала: «Помогите! Убивают!» Что известно о женщине, чьи останки нашли в Свислочи

06.01.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последний раз соседи видели 37-летнюю Юлию в начале декабря. Когда женщина перестала выходить из квартиры, тревогу не забили: минчанка часто устраивала шумные вечеринки, решили, она где-то отмечает праздники.


Дом, в котором произошло преступление

— Да, это квартира, где все произошло, — говорят жители дома по улице Романовская Слобода в Минске.

Железные двери опечатаны, на полу валяются перчатки эксперта, судя по внешнему виду дверей, прежде чем попасть внутрь, их пришлось выбить. Как рассказывают соседи Юлии, вчера утром сперва приехала милиция, интересовалась, как давно видели женщину с третьего этажа. Оказалось, в начале декабря. После того, как в квартиру попали через окно спасатели, и обнаружили там тело, стали выбивать дверь.



Напомним, во время очистных работ 2 января коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку с конечностями человека. Позже правоохранители сообщили, что это останки женщины. Милиция опубликовала фото найденной в Свислочи сумки и просила помощи у очевидцев в поиске ее хозяина. 5 января личность погибшей установили. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода, сотрудниками органов внутренних дел обнаружено тело 37-летней женщины, останки которой ранее были найдены в реке Свислочь», — сообщили в СК.


Фото: пресс-служба МВД

— Самое страшное: живешь рядом и даже не знаешь, что там за дверью. Никакого запаха на площадке не было, — говорят соседи. Они готовы общаться, но при условии, что их имена не будут фигурировать в СМИ.

— Следственная группа уехала в час ночи, а мы всю ночь не могли уснуть. Кто-то решил уехать на дачу, чтобы не оставаться дома, — добавляют жители дома, который расположен в историческом центре города.

Найденные останки женщины в Свислочи они никак не связывали со своей 37-летней соседкой. Когда Юлия переехала жить в трехкомнатную квартиру по Романовской Слободе, наши собеседники точно сказать не могут, «где-то два-четыре года назад». Детей у нее не было, с женщиной видели то одного мужчину, то другого.

— Постоянные гулянки, драки, шум, громкая музыка. На эту квартиру не раз вызывали милицию, — отмечают соседи. — Если присмотреться, на коврике у соседей и лестнице остались капли крови, они после очередных вечеринок у Юлии.


Работала ли женщина, никто не знает, одно время квартира, в которой она жила, сдавалась как люксовые апартаменты за 5 тысяч рублей в месяц. Но кто их сдавал, жильцы не знают. В агентстве сказали, что больше жилье не сдается.


Фото с сайта realt.by

— Летом Юлия жила с одним мужчиной, осенью у нее появился другой, Александр. Как-то она выбежала на площадку, руки были в крови, — продолжают соседи. — 1 декабря в квартире опять шум, крики: «Помогите! Убивают!». Мы вызывали милицию, приехала за считанные минуты. После этого Юля перестала пускать в квартиру своего сожителя Александра, но он все равно постоянно был в подъезде. 3 декабря его, пьяного, забрала милиция.

Соседи описывают Александра как молодого человека до 30 восточной внешности.


Последний раз Юлию соседи видели в начале декабря, с того же времени в ее квартире прекратились вечеринки. Говорят, вчера в дом по улице Романовской Слободе приезжал брат убитой женщины, по неподверженной информации, именно он забил тревогу.

Как сообщило МВД, ночью 6 января сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» в Витебске задержали 26-летнего иностранца, подозреваемого в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Последний раз соседи видели 37-летнюю Юлию в начале декабря. Когда женщина перестала выходить из квартиры, тревогу не забили: минчанка часто устраивала шумные...
 
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