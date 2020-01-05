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Мастер-класс по танцам XIX века проведут 8 января в Минске

06.01.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Государственный музей истории белорусской литературы и школа танцев «Капитель» приглашают 8 января на спектакль «Калі радасць бліснула з вачэй». Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Спектакль, созданный по поэме Адама Мицкевича «Дзяды», состоится в музее истории белорусской литературы. «1856 год. Сантьяго. Святой вечер в доме Игнатия Домейко. Правда, сам он уходит из-за праздничного стола. Он вспоминает такую же ночь на Рождество, когда его привели в острог, где уже ждали приговора его друзья, которых впоследствии осудят по сфабрикованному сенатором Новосильцевым «делу филоматов». Для кого-то из них это будет ночь принятия важных решений, для кого-то — последней встречи с возлюбленной», — рассказали в театре.

После спектакля школа танцев «Капитель» проведет для всех желающих мастер-класс по танцам XIX века.

https://www.belta.by/

 
 
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Государственный музей истории белорусской литературы и школа танцев «Капитель» приглашают 8 января на спектакль «Калі радасць бліснула з вачэй». Об этом БЕЛТА...
 
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