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Морозец на Рождество и пугающий прогноз в пятницу. Погода в Могилеве на неделе
06.01.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как проходят ваши Рождественские выходные? На улице гуляете? В Могилеве ну очень тепло для начала января, и так будет еще минимум всю ближайшую неделю. На термометре — «плюс» за небольшим исключением, но пасмурно. В отдельные дни ждем мокрый снег и даже дождь.
Сегодня, 6 января, будет -1 °С, пасмурно, вечером прогнозируют снег.
Во вторник, когда православные будут отмечать Рождество, мороз будет только рано утром и небольшой — -1 °С. Потом будет около нуля, пасмурно, без осадков.
В среду, 8 января, -1 °С будет весь день. Прогнозируют пасмурную, ветреную погоду, мокрый снег.
В четверг уже потеплеет до +2 °С, будет пасмурно.
В пятницу, 10 января, по прогнозу уже +1…+4 °С, порывистый ветер, который к ночи будет усиливаться. В первой половине суток — мокрый снег, дождь.
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На термометре - «плюс» за небольшим исключением, но пасмурно.
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