«Зависимость развивается молниеносно». Нарколог - о том, чем могут быть опасны снюсы

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года белорусские наркологи во всеуслышание забили тревогу: территорию страны захлестнула волна снюсов, пишет портал « Здоровые люди ». Так называются некурительные табачные смеси, которые вполне легально можно купить в специализированных стационарных торговых точках и в интернет-магазинах. Продавцы позиционируют их как аналог обычным «дымным» сигаретам на тот случай, когда курить нельзя, но очень хочется.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что прячется под словом «снюсы», чем опасно их употребление и какой «пожар» может разгореться в буквальном смысле без огня и дыма, журналист информационного портала «Здоровые люди» узнала от заведующей подростковым отделением Городского клинического наркологического диспансера Людмилы Шпаковской.

Нет дыма — нет проблем?

Снюс — бездымный табак, т.е. предназначенный не для курения, а для жевания. Табак является ключевым ингредиентом снюсов. За счет добавления воды он слегка увлажнен. Также в смеси добавляют в качестве консервантов соль (иногда сахар), соду и синтетические ароматизаторы для придания особого вкуса (например, ментола, ванили, шоколада и т.д.). Наибольшей популярностью пользуется бездымный табак, расфасованный в мелкие порционные пакетики, которые при употреблении закладываются между губой и десной.

Родиной снюса называют Швецию. Во всяком случае там он известен с середины XVII века и пользуется популярностью именно как аналог «дымному» табакокурению. И шведы, пожалуй, единственные, кто на протяжении столетий хранит верность «национальному продукту». Потому что на сегодняшний день антитабачное законодательство других стран Евросоюза и России официально запрещает ввоз и продажу снюсов.

Так что же такого страшного в этом жевательном табаке, если отношение к другим табачным изделиям (традиционным сигаретам, например) хоть и претерпевает определенные изменения под влиянием пропаганды ЗОЖ, но все-таки остается более-менее лояльным?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В состав снюсов входит никотин — вещество, которое формирует зависимость. Доза никотина в одном пакетике в разы больше, чем в самой крепкой сигарете. При этом табачная смесь держится за губой гораздо дольше, чем выкуривается сигарета, — не менее 30 минут. Соответственно в организм поступает больше никотина, привыкание развивается в разы быстрее, и оно гораздо сильнее, чем зависимость от табакокурения, — говорит Людмила Шпаковская.

В одной сигарете доза никотина составляет в среднем 6−8 мг, в самых крепких марках — до 15 мг на 1 г табака. В пакетике снюса содержание никотина достигает порядка 70 мг на 1 г табака.

Пагубное влияние никотина на организм человека давно и подробно изучено и не требует дополнительных доказательств. Соответственно, употребление снюсов чревато не только развитием стойкой зависимости, но и любыми физическими последствиями: от повышения артериального давления до ишемической болезни сердца и даже анафилактического шока вследствие мощной реакции организма на синтетические ароматизаторы, входящие в состав табачных смесей.

Но и это еще не все.

— Снюсы содержат по меньшей мере 30 химических веществ, обладающих канцерогенными свойствами. Это те вещества, которые способны провоцировать развитие онкологических заболеваний: рака поджелудочной железы, ротовой полости, горла, пищевода и т.д. — объясняет завотделением.

И уж совершенно точно снюсы не помогают бросить курить. Скорее, наоборот. По данным одного из исследований, подростки и молодые люди, которые впервые познакомились с табаком при использовании снюсов, в течение четырех ближайших лет начинали курить обычные сигареты.

Не жуй табак — не вырастешь





Как и в случае со спайсами, основными потребителями снюсов в нашей стране, является молодежь и подростки — от 14 до 25 лет.

— Именно подростки легкомысленнее всего относятся к своему здоровью, в силу возраста и его психологических особенностей не думают о последствиях. Соответственно, чаще всего становятся жертвами собственного любопытства и тяги к экспериментам. И если употребление снюсов в принципе опасно для любого человека, то для подростков оно опасно особенно, — считает Людмила Шпаковская.

Действие никотина и веществ, входящих в состав некурительных табачных смесей, на растущий организм крайне негативно:

вызывает остановку роста;

нарушает когнитивные функции: ухудшает память, снижает умственную работоспособность и интеллектуальные процессы усвоения информации, ее анализа, обобщения и т.д.

снижает физическую выносливость;

ослабляет защитные силы организма, подросток становится более болезненным;

негативно влияет на психику и эмоциональную лабильность: состояние подростка может за короткий промежуток времени меняться от высокой степени возбуждения, напоминающего наркотическое опьянение, до агрессии, заканчиваться апатией и пассивностью и т.д.

— Никто лучше родителя не знает своего ребенка. Внимательная мама в состоянии заподозрить, что происходит что-то не то. И вот с этим «что-то не то» надо идти к врачу-наркологу, — говорит врач. — У нас был случай, когда мама девочки-семиклассницы на вопрос: «А вы не замечали ничего подозрительного?», ответила: замечала, обращались к психологу, но тот сказал, мол, не переживайте, переходный возраст, пройдет. Никотиновая зависимость от снюсов развивается практически молниеносно и бывает настолько сильной, что «перерасти» ее невозможно. Зачастую, чтобы избавиться от тягостного пристрастия, необходима долгая и кропотливая работа с целым рядом специалистов.