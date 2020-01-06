Белорусский паспорт занял 68-е место в рейтинге. Позиция намного хуже, чем у стран-соседей

Источник материала: Tut.by

Ежегодно компания Henley & Partners публикует индекс паспортов . Победителя в рейтинге определяют по главному критерию — сколько стран можно посетить без визы. Беларусь в этом году заняла 68 место.





В этом году первые три места заняли: Япония, чей паспорт дает возможность посетить без визы 191 страну, Сингапур (190 стран) и Германия и Южная Корея, которые разделили третью позицию (189 стран).

Беларусь заняла 68-ю строчку. Наш паспорт дает возможность путешествовать в 75 стран без визы. В прошлом году страна занимала 66-е место в рейтинге, в 2018-м позиция была 65-й, хотя тогда без визы можно было посетить 70 стран.

Наши ближайшие страны-соседи в рейтинге выше. У Литвы 10 место (181 страна без визы), у Латвии — 11-е (180 стран), у Польши 14 (176 стран), у Украины 41-е (128 стран), у России 51-е (118 стран).