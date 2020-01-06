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Витебского рабочего, избившего прораба из-за маленькой зарплаты, посадили на пять лет
07.01.2020 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рабочий проведет пять лет в колонии усиленного режима. Он сильно избил прораба, требуя заплатить больше за отработанное время, сообщают
Драка произошла в апреле прошлого года в строительной бытовке на ул. Ленина в Витебске. 33-летний витеблянин работал кровельщиком в строительной организации. По данным прокуратуры, он плохо выполнял свои обязанности, отсутствовал в рабочее время, конфликтовал с руководством.
Кровельщика уволили, и он получил расчет за отработанное время. Разгневанный маленькой суммой, которую ему начислили, он, пьяный, пошел разбираться к прорабу. Разговор не задался, и мужчины подрались. Поначалу кровельщик покинул бытовку, но затем вернулся и сильно избил прораба. Позже эксперты установили, что строитель нанес начальнику тяжкие телесные повреждения.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и ч. 3 ст. 384 УК (Принуждение к выполнению обязательств).
Как сообщил зампрокурора Витебска Антон Зыков, суд признал кровельщика виновным и приговорил к пяти годам колонии усиленного режима.
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Рабочий проведет пять лет в колонии усиленного режима. Он сильно избил прораба, требуя заплатить больше за отработанное время, сообщают «Народныя навiны Вiцебска».
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