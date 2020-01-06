Витебского рабочего, избившего прораба из-за маленькой зарплаты, посадили на пять лет

Источник материала: Tut.by

Рабочий проведет пять лет в колонии усиленного режима. Он сильно избил прораба, требуя заплатить больше за отработанное время, сообщают «Народныя навiны Вiцебска» .

Драка произошла в апреле прошлого года в строительной бытовке на ул. Ленина в Витебске. 33-летний витеблянин работал кровельщиком в строительной организации. По данным прокуратуры, он плохо выполнял свои обязанности, отсутствовал в рабочее время, конфликтовал с руководством.

Кровельщика уволили, и он получил расчет за отработанное время. Разгневанный маленькой суммой, которую ему начислили, он, пьяный, пошел разбираться к прорабу. Разговор не задался, и мужчины подрались. Поначалу кровельщик покинул бытовку, но затем вернулся и сильно избил прораба. Позже эксперты установили, что строитель нанес начальнику тяжкие телесные повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и ч. 3 ст. 384 УК (Принуждение к выполнению обязательств).

Как сообщил зампрокурора Витебска Антон Зыков, суд признал кровельщика виновным и приговорил к пяти годам колонии усиленного режима.