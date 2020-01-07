Жертва из Свислочи, «сухой» январь, «мамкин футболист» и крутые МАЗы - все за длинные выходные

Помните страшную находку нового года? Ночью 6 января милиция таки задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января. Вот здесь, кстати, давайте расскажем, что о ней известно.
Вы же помните, что в Беларуси с 1 января ввели изменения по ввозу из-за границы товаров для личного пользования? В 2 раза снизили таможенную пошлину за перевес посылок, ввели изменения по ввозу неделимых товаров, для некоторых граждан сократили лимиты на посылки из-за границы… Вот здесь — все об изменениях просто и понятно.
А видели, как в Иране прощались с погибшим после авиаудара США в Багдаде 3 января командиром элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералом-майором Касемом Сулеймани? В этой давке погибли десятки человек (а между Ираном и США, похоже, начинается настоящая война).
Что творится в Австралии! Там бушуют мощные лесные пожары — здесь и здесь у нас много фото и видео.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вспомнили в выходные, каких некогда известных производств и продуктовлишилась Беларусь только за последние пять лет своей новейшей истории.
А вы видели первую белоруску 2020-го? Маленькая Марьяна родилась в первую секунду 1 января в Витебске. Давайте расскажем о малышке — такая же милота!
Вот вам очень мотивирующая история коренной минчанки, которая больше десяти лет назад бросила столичную жизнь и переехала в деревню — заниматься подсобным хозяйством и учиться варить сыры. Теперь из домашнего молока она делает луковый и томатный сыры, а еще пармезан, гауду и горгондзолу, для гурманов пробует варить и выдержанные сыры: домашний пармезан, камамбер или сыр с голубой плесенью. Смотрите, как круто!
Знакомьтесь, Николай Кирпич из Ушачей — человек с необычным хобби. Он фенолог, и 50 из 70 своих лет посвятил науке о сезонных явлениях в природе. Уже полвека он наблюдает, например, когда в родных местах выпадет первый снег, зацветет первый подснежник, запоет первый жаворонок, упадет первая листва. В его дневниках можно прочитать, какой была погода, допустим, 5 января и пять, и десять, и двадцать, и все пятьдесят лет назад. Да-да, это новый герой нашего душевного проекта «Я живу».
А знаете, что минские айтишники создали VR-гаубицу — симулятор артиллерийского орудия? Вражеские бомбардировщики пикируют с высоты, навстречу им устремляются нити трассеров зенитной батареи. По самолетам бьют все… Читайте и смотрите сами, в общем.
Все минчане знают дом на площади Победы, на котором написано «Бессмертен». Он, кстати, уже не раз оправдал свое жизнеутверждающее название. Необычное здание-дуга уцелело в годы войны. И избежало сноса в конце 1940-х, когда главный минский проспект застраивался по-новому. Проспект Независимости, 40 — современный адрес легендарной пятиэтажки. Давайте расскажем о нем изнутри.
А интервью российского режиссера Федора Бондарчука нам читали? Там, кстати, не только о его новом фильме, но и о Паулине, и об особенной дочери…
Ну и не можем не похвастать, сколько всего отремонтировали после нашей «Доски позора» в 2019 году… Смотрите сами!
А еще в первые дни Нового года хорошо вспомнить последний месяц ушедшего года — таким, каким он остался на лучших фотографиях TUT.BY.
Вы не хотите после всех этих праздников присоединиться к акции «сухой январь», на месяц отказавшись от алкоголя? Вот здесь можем рассказать, какие перемены в жизнь приносит эта традиция. Ну и раз уж заговорили об алкоголе, то вот вам очередной наш интересный текст. 9,8 литра алкоголя приходилось на душу гражданина БССР в 1984 году. Республика (а вместе с ней и Советский Союз, где употребляли еще больше — 14,2 литра) стремительно спивалась. Едва придя к власти, новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале антиалкогольной компании, уже пятой по счету (если считать с 1917 года), но самой масштабной. Давайте расскажем, как политика трезвости проводилась в Беларуси.