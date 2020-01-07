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Жертва из Свислочи, «сухой» январь, «мамкин футболист» и крутые МАЗы - все за длинные выходные

08.01.2020 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и прошли все январские праздники. Православные отметили Рождество — с ним белорусов традиционно поздравили президент (как всегда, высказался и о непростом годе) и митрополит, мы поискали в небе Рождественскую звезду (нашли, помогли вам наши инструкции?), в очередной раз подивились не по-январски теплой погоде, навестили всех друзей и родственников, доели все салаты и прочие вкусности… Ну что, добро пожаловать в будни? Напоминаем: на этой неделе три дня работаем, потом два обычных выходных, и все — закончится эта неразбериха, входим в обычный режим труда и отдыха.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Вот вам очень мотивирующая история коренной минчанки, которая больше десяти лет назад бросила столичную жизнь и переехала в деревню — заниматься подсобным хозяйством и учиться варить сыры. Теперь из домашнего молока она делает луковый и томатный сыры, а еще пармезан, гауду и горгондзолу, для гурманов пробует варить и выдержанные сыры: домашний пармезан, камамбер или сыр с голубой плесенью. Смотрите, как круто!
  • А вот история 18-летней Лизы, которая борется с эпилепсией — история о человеке, который из-за болезни потерял многое, даже друзей, но не себя. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.
  • Знакомьтесь, Николай Кирпич из Ушачей — человек с необычным хобби. Он фенолог, и 50 из 70 своих лет посвятил науке о сезонных явлениях в природе. Уже полвека он наблюдает, например, когда в родных местах выпадет первый снег, зацветет первый подснежник, запоет первый жаворонок, упадет первая листва. В его дневниках можно прочитать, какой была погода, допустим, 5 января и пять, и десять, и двадцать, и все пятьдесят лет назад. Да-да, это новый герой нашего душевного проекта «Я живу».
  • А знаете, что минские айтишники создали VR-гаубицу — симулятор артиллерийского орудия? Вражеские бомбардировщики пикируют с высоты, навстречу им устремляются нити трассеров зенитной батареи. По самолетам бьют все… Читайте и смотрите сами, в общем.
  • Все минчане знают дом на площади Победы, на котором написано «Бессмертен». Он, кстати, уже не раз оправдал свое жизнеутверждающее название. Необычное здание-дуга уцелело в годы войны. И избежало сноса в конце 1940-х, когда главный минский проспект застраивался по-новому. Проспект Независимости, 40 — современный адрес легендарной пятиэтажки. Давайте расскажем о нем изнутри.


  • А интервью российского режиссера Федора Бондарчука нам читали? Там, кстати, не только о его новом фильме, но и о Паулине, и об особенной дочери…
  • Ну и не можем не похвастать, сколько всего отремонтировали после нашей «Доски позора» в 2019 году… Смотрите сами!
  • А еще в первые дни Нового года хорошо вспомнить последний месяц ушедшего года — таким, каким он остался на лучших фотографиях TUT.BY.


  • Вы не хотите после всех этих праздников присоединиться к акции «сухой январь», на месяц отказавшись от алкоголя? Вот здесь можем рассказать, какие перемены в жизнь приносит эта традиция. Ну и раз уж заговорили об алкоголе, то вот вам очередной наш интересный текст. 9,8 литра алкоголя приходилось на душу гражданина БССР в 1984 году. Республика (а вместе с ней и Советский Союз, где употребляли еще больше — 14,2 литра) стремительно спивалась. Едва придя к власти, новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале антиалкогольной компании, уже пятой по счету (если считать с 1917 года), но самой масштабной. Давайте расскажем, как политика трезвости проводилась в Беларуси.
  • Ну и заодно расскажите детям о вреде снюсов — вот здесь нарколог все популярно объясняет.

О СПОРТЕ

  • Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили работать вместе — и вот почему. А ведь при нем с 46-й ракетки мира Арина поднялась до 11-й…


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Кстати, напоследок можем рассказать, что делать с новогодними елками после праздников, показать пару мотивирующих примеров похудения (никаких намеков, что вы!), новый iPhone за 399 долларов (ждите, осталось недолго!), напомнить, что пора на работу — и если соберетесь вызывать такси, то вот новая компания, которая возит женщин дешевле (но это неточно).

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Вот и прошли все январские праздники, добро пожаловать в будни? Напоминаем: на этой неделе три дня работаем, потом два обычных выходных, и все -...
 
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