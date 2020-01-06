Возле погранперехода «Каменный Лог» построят СТО, гостиницу и спортзал

Источник материала: Tut.by

СТО, гостиницу и спортзал построят возле погранперехода «Каменный Лог», сообщает Госпогранкомитет. Инвестпроект реализуется в рамках модернизации инфраструктуры на автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики.

Инвестор вкладывает в реализацию проекта 5,5 миллиона долларов. Она разбита на несколько очередей: сначала будет построена зона ожидания со стоянкой на 150 мест для большегрузных автомобилей. Здесь предусмотрено внедрение системы электронной очереди для въезда транспортных средств. В рамках проекта будет построено и кафе на 30 мест.

Более перспективной для инвестора СООО «ЭСТЕЙТ ОЙЛ» станет вторая очередь возведения объектов придорожного сервиса на М-7 в районе погранперехода «Каменный Лог». Они намерены построить станцию технического обслуживания, мойку автомобилей, гостиницу и спортивно-оздоровительный комплекс. Последний объект, по заверениям инвестора, будет востребован дальнобойщиками по восстановлению сил после длительных поездок и стоянок.

Инвестор рассчитывает завершить работы к апрелю 2021 года.