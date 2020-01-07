Зимы не ждите. Погода в Витебске на короткой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Климатическая зима в стране еще не наступила, сообщает Белгидромет. Не ждите ее и в рабочие дни на этой неделе: на термометре будет плюс.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В среду, 8 января, днем около нуля. Без осадков, но довольно сильный ветер.

В четверг, 9 января, воздух прогреется до +3°С градусов. Ночью и утром в прогнозе дождь.

В пятницу, 10 января, в дневные часы 0…+2°С. Целый день будет идти мокрый снег.

Хорошей короткой недели вам, друзья!

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