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Зимы не ждите. Погода в Витебске на короткой рабочей неделе
08.01.2020 08:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Климатическая зима в стране еще не наступила,
В среду, 8 января, днем около нуля. Без осадков, но довольно сильный ветер.
В четверг, 9 января, воздух прогреется до +3°С градусов. Ночью и утром в прогнозе дождь.
В пятницу, 10 января, в дневные часы 0…+2°С. Целый день будет идти мокрый снег.
Хорошей короткой недели вам, друзья!
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Климатическая зима в стране еще не наступила. Не ждите ее и в рабочие дни на этой неделе: на термометре будет плюс.
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