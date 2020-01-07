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МИД: по предварительным данным, белорусов на борту разбившегося самолета в Тегеране не было
08.01.2020 10:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По предварительным данным, белорусов на борту украинского самолета, разбившегося под Тегераном, не было. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
«По предварительной информации, граждан Беларуси на борту не было, Посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию», — рассказал Анатолий Глаз.
Напомним, самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту
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«По предварительной информации, граждан Беларуси на борту не было, Посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию», - рассказал Анатолий Глаз.
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