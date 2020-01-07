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МИД: по предварительным данным, белорусов на борту разбившегося самолета в Тегеране не было

08.01.2020 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По предварительным данным, белорусов на борту украинского самолета, разбившегося под Тегераном, не было. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.


Фото: Reuters

«По предварительной информации, граждан Беларуси на борту не было, Посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию», — рассказал Анатолий Глаз.

Напомним, самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту рухнул у аэропорта столицы Ирана. Это был Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Лайнер летел из Тегерана в Киев, выживших нет. По предварительным данным, причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января стало возгорание двигателя.

 
 
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«По предварительной информации, граждан Беларуси на борту не было, Посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию», - рассказал Анатолий Глаз.
 
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